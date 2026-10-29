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U padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula su po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povređeno, saopšteno je iz EUFOR-a.

"Dvoje povređenih prebačeno je u medicinsku ustanovu u Tuzli radi daljeg lečenja, dok se devetoro leči u Brčkom. Svi povređeni u ovom incidentu trenutno su u stabilnom stanju", navodi se u saopštenju, prenosi RTRS.

EUFOR je apelovao da, s obzirom na tragičnu prirodu ove nesreće, građani treba da izbegavaju širenje dezinformacija o ovom događaju, da se uzdrže od bilo kakvih spekulacija i da za proverene informacije prate isključivo zvanične kanale EUFOR-a.

"EUFOR izražava zahvalnost svim medijima na saosećanju i poštovanju koje su pokazali prilikom izveštavanja o ovom incidentu", dodaje se u saopštenju.

Iz EUFOR-a su istakli da su duboko ožalošćeni ovim tragičnim gubitkom života i da upućuju najiskrenije saučešće porodicama, prijateljima i bližnjima stradalih vojnika, koji su izgubili živote služeći miru.