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Ministar odbrane Italije, Gvido Krozeto juče je objavio da su u nesrećiu kojoj se srušio helikopter EUFOR-apoginulinarednik Avijacije Kopnene vojske Simone Ruđa, narednik Avijacije Kopnene vojske Klaudio Marčez i pripadnici Dobrovoljačkog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta, poručnik Franko Adrijano Zekilo i narednica Laura Prokači.

Laura Prokači bila je poreklom iz Montegrosa, mesta u blizini Andrije na jugu Italije, piše portal Senza Colonne News. Imala je 24 godine, studirala je medicinu, a ovo joj je bila prva međunarodna misija.

U martu ove godine položila je zakletvu u vojnom korpusu Crvenog krsta i, prema pisanju ovog portala, bila je prva žena podoficir iz Andrije koja je to učinila. Pre toga je od 2019. do 2022. godine volontirala u udruženju Miserikordija u Kanosi di Pulja.

Franko Adrijano Zekilo bio je iz Lombardije i radio je kao tehničar za kardiovaskularnu perfuziju u bolnici u Lenjanu, piše portal Open. Poručnik Crvenog krsta bio je od 1990. godine.

Od njih dvoje na društvenim mrežama oprostio se Dobrovoljački vojni korpus italijanskog Crvenog krsta, čiji su bili pripadnici.

- Sa amblemom Crvenog krsta na rukavu, izgubili su živote obavljajući svoju dužnost u službi italijanskog vojnog Crvenog krsta i poštujući njegove osnovne principe - naveli su.

Poginuli pripadnici italijanskog EUFOR-a u BiH Foto: Printscreen/X

Simone Ruđa i Klaudio Marčez bili su letački tehničari u Prvom puku avijacije Kopnene vojske "Antares" iz Viterba, navodi Open. Ruđa je bio iz Salerna, dok je 35-godišnji Marčez bio iz Orvijeta.