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Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) održaće danas redovnu sednicu, na kojoj će se raspravljati o stanju u Bosni i Hercegovini (BiH).

U fokusu produženje misije EUFOR

Glavna tema zasedanja trebalo bi da bude produženje misije EUFOR u BiH, s obzirom na to da Savet bezbednosti svake godine donosi odluku o tome da li će i naredne godine biti produžena misija EUFOR u toj zemlji.

Prema dosadašnjoj praksi, zasedanje počinje podnošenjem izveštaja Kancelarije visokog predstavnika (OHR) o situaciji u BiH.

Izveštaj o stanju u BiH

Ovog puta vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok neće prisustvovati zasedanju, ali je Savetu bezbednosti dostavio izveštaj o stanju u zemlji u poslednjih šest meseci, u kojem su posebno naglašena tri ključna događaja - opšti izbori u BiH održani 4. oktobra, reakcije na smrt haškog osuđenika i nekadašnjeg komandanta Vojske RS Ratka Mladića i nastavak opstrukcije rada državnih institucija.

Savet bezbednosti - Ilustracja Foto: Manuel Elias / Xinhua News / Profimedia

U izveštaju su vlasti Republike Srpske (RS) optužene za opstrukciju rada državnih organa, uz ocenu da se na taj način slabe državne institucije i vodi ka odvajanju tog entiteta od BiH.

Obraćanja Bećirovića i predstavnika RS

Na sednici bi trebalo da se obrati predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović, a svoj izveštaj Savetu bezbednosti UN-a uputila je i Vlada RS, koja traži poništavanje svih nametnutih odluka visokih predstavnika i, kako su naveli, vraćanje suvereniteta BiH.

Očekuju se i predstavnici Srbije i Hrvatske

Na zasedanju bi trebalo da se obrate predstavnici svih članova Saveta bezbednosti UN, uključujući i pet stalnih članica - SAD, Velike Britanije, Francuske, Rusije i Kine.

Očekuje se i obraćanje predstavnika Srbije i Hrvatske, koje se tradicionalno kao gosti pozivaju na ove sednice i iznose svoje stavove.