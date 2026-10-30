BIH PRED SAVETOM BEZBEDNOSTI UN: Raspravlja se o EUFOR-u, izveštaju OHR i odnosima unutar zemlje
- Savet bezbednosti UN danas raspravlja o stanju u BiH, a glavna tema je produženje misije EUFOR u toj zemlji.
- Vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok dostavio je izveštaj o poslednjih šest meseci, uz naglasak na izbore, reakcije na smrt Ratka Mladića i opstrukcije institucija.
- U izveštaju se vlasti RS optužuju za slabljenje državnih organa, dok je najavljeno i obraćanje predstavnika BiH, Srbije i Hrvatske.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (UN) održaće danas redovnu sednicu, na kojoj će se raspravljati o stanju u Bosni i Hercegovini (BiH).
U fokusu produženje misije EUFOR
Glavna tema zasedanja trebalo bi da bude produženje misije EUFOR u BiH, s obzirom na to da Savet bezbednosti svake godine donosi odluku o tome da li će i naredne godine biti produžena misija EUFOR u toj zemlji.
Prema dosadašnjoj praksi, zasedanje počinje podnošenjem izveštaja Kancelarije visokog predstavnika (OHR) o situaciji u BiH.
Izveštaj o stanju u BiH
Ovog puta vršilac dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok neće prisustvovati zasedanju, ali je Savetu bezbednosti dostavio izveštaj o stanju u zemlji u poslednjih šest meseci, u kojem su posebno naglašena tri ključna događaja - opšti izbori u BiH održani 4. oktobra, reakcije na smrt haškog osuđenika i nekadašnjeg komandanta Vojske RS Ratka Mladića i nastavak opstrukcije rada državnih institucija.
U izveštaju su vlasti Republike Srpske (RS) optužene za opstrukciju rada državnih organa, uz ocenu da se na taj način slabe državne institucije i vodi ka odvajanju tog entiteta od BiH.
Obraćanja Bećirovića i predstavnika RS
Na sednici bi trebalo da se obrati predsedavajući Predsedništva BiH Denis Bećirović, a svoj izveštaj Savetu bezbednosti UN-a uputila je i Vlada RS, koja traži poništavanje svih nametnutih odluka visokih predstavnika i, kako su naveli, vraćanje suvereniteta BiH.
Očekuju se i predstavnici Srbije i Hrvatske
Na zasedanju bi trebalo da se obrate predstavnici svih članova Saveta bezbednosti UN, uključujući i pet stalnih članica - SAD, Velike Britanije, Francuske, Rusije i Kine.
Očekuje se i obraćanje predstavnika Srbije i Hrvatske, koje se tradicionalno kao gosti pozivaju na ove sednice i iznose svoje stavove.
(Kurir.rs/Beta)