Inženjer vazduhoplovstva i pilot u penziji Omer Kulić govorio je o mogućim uzrocima pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog gde su poginule četiri osobe , a jedanaest ih je povređeno , istakavši da je u pitanju tehnički kvar .

- Ovo što se videlo na snimcima, kako on rotira i udara, to je isključivo tehnički kvar, nije ljudski faktor nikako. Teško je reći ko je odgovoran, ali oni koji su održavali letelicu, ona je morala biti tehnički ispravna. Ali, tehnika je tehnika, ima pravo da se pokvari. Znači ljudski faktor definitivno nije, ovo je tehnički problem - rekao je Kulić za sarajevski Avaz.