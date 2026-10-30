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Inženjer vazduhoplovstva i pilot u penziji Omer Kulić govorio je o mogućim uzrocima pada helikoptera EUFOR-akod Brčkoggde su poginule četiri osobe, a jedanaest ih je povređeno, istakavši da je u pitanju tehnički kvar.

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Poginuli pripadnici EUFOR-a u padu helikoptera kod Brčkog Foto: Društvene Mreže

- Ovo što se videlo na snimcima, kako on rotira i udara, to je isključivo tehnički kvar, nije ljudski faktor nikako. Teško je reći ko je odgovoran, ali oni koji su održavali letelicu, ona je morala biti tehnički ispravna. Ali, tehnika je tehnika, ima pravo da se pokvari. Znači ljudski faktor definitivno nije, ovo je tehnički problem - rekao je Kulić za sarajevski Avaz.

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Pad helikoptera kod Brčkog Foto: Printscreen/X

U nesreći je povređeno 11 osoba, od kojih su dve prebačene na UKC Tuzla i njihovo stanje je stabilno, saopšteno je danas iz UKC-a.

(Kurir.rs/Tanjug/Avaz)

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