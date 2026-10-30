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Ministarstvo odbrane Italije je, nakon pada njihovog helikoptera u Brčkom, u Bosni i Hercegovini, fokusirano na utvrđivanje broja žrtava i obaveštavanja porodica, pre nego što one za tragediju saznaju iz medija.

Za sada je gotovo sigurno da se radi o tehničkom kvaru, piše Korijere dela Sera.

Poginuli u padu helikoptera Foto: Društvene Mreže

Đorđa Meloni se obratila porodicama žrtava, ali konkretnih detalja ili objašnjenja još uvek nema. U ovom trenutku ništa nije sasvim izvesno, jedina potvrđena činjenica, prema navodima Generalštaba, odnosi se na broj žrtava.

Spekulacije o uzroku pada helikoptera

Vladini zvaničnici ističu da je pravo čudo što su piloti preživeli. Pojavljuju se i spekulacije o uzroku pada: stručnjaci za helikoptere, koji su pregledali snimak iz Bosne, sugerišu da je možda došlo do blokiranja jednog od dva rotora ili promene smera njegove rotacije.

Upravo to, čini se, prikazuje dostupan materijal. Na nekoliko kadrova zabeleženih neposredno pre pada vidi se neuobičajeno, nekontrolisano okretanje letelice.

Ovakva nesreća je veoma neuobičajena za tako naprednu tehnologiju kao što je CH-47F "Činuk" ("Chinook"), model koji proizvodi američka kompanija "Boing" u saradnji sa kompanijom "Leonardo".

Ovaj "nebeski div" juče popodne je leteo u Bosni u sasvim uobičajenim vremenskim uslovima: oblačno nebo uz vetar brzine manje od 5 kilometara na sat, ništa što bi odstupalo od normale. Šture informacije stižu u Rim, tačnije u Palaco Kiđi i kabinet ministra odbrane Gvida Krozeta, od komande EUFOR-a, evropske vojne misije za stabilizaciju, koju trenutno predvodi Italija.

Đorđa Meloni položila cveće u "Selu odbrane"

U petak ujutru, premijerka Meloni je, u pratnji ministra odbrane, posetila "Selo odbrane" (Defense Village) postavljeno na Cirkus Maksimusu u Rimu, kako bi položila buket ruža u čast četvorice pripadnika oružanih snaga koji su izgubili živote.

Nisu svi nastradali bili vojnici; dvoje od žrtava bili su pripadnici Crvenog krsta. Gubitak se, stoga, proteže i na druge italijanske institucije, budući da Italija u misiji EUFOR-a učestvuje sa kontingentom koji pokriva niz funkcija, uključujući kopnene i vazdušne operacije, vazdušni nadzor i vojno obaveštajne poslove, sa oko 300 pripadnika.

- Nažalost, helikopter koji pripada vojnoj misiji EUFOR-Altea srušio se danas popodne na severoistoku zemlje, u blizini Distrikta Brčko, koji se nalazi na granici sa Hrvatskom. S obzirom na to da Italija trenutno komanduje ovom misijom, na tom području raspoređen je određeni broj italijanskih vojnih snaga i sredstava - izjavila je Sara Kastelani, ambasadorka Italije u Bosni i Hercegovini.