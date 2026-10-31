Bosna i Hercegovina
AKCIJA "MELON" U SARAJEVU! Uhapšen 29-godišnjak, pronađeni mu droga i ručna bomba
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Policijski službenici Odeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Melon".
Tokom pretresa na području Novog Sarajeva pronađeno je više pakovanja materija koje asociraju na opojne droge marihuanu i speed, ukupne težine oko 780 grama. Pronađeni su i digitalna vaga, ručna bomba te drugi predmeti koji bi mogli biti važni za istragu.
Zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, uhapšen je A. M. (1997) iz Sarajeva.
Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)
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