Bosna i Hercegovina
SB UN ODLUČIO: Produžen mandat EUFORU za još godinu dana
- Članice Saveta bezbednosti UN izglasale su produženje mandata Eufor misije 'Altea' u BiH za još godinu dana.
- Mandat je produžen na početku sednice SB UN o stanju u BiH, a izveštaje su podneli OHR i Vlada Republike Srpske.
Slušaj vest
Članice Saveta bezbednosti UN izglasale su produžavanje mandata Eufor misije "Altea" u BiH na još godinu dana.
Mandat misije Eufora produžen je na početku današnje sednice Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH.
Izveštaje o stanju u BiH u proteklih šest meseci podneli su OHR i Vlada Republike Srpske.
Kurir.rs/Tanjug
Reaguj
Komentariši