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Članice Saveta bezbednosti UN izglasale su produžavanje mandata Eufor misije "Altea" u BiH na još godinu dana.

Mandat misije Eufora produžen je na početku današnje sednice Saveta bezbednosti UN o stanju u BiH.

Izveštaje o stanju u BiH u proteklih šest meseci podneli su OHR i Vlada Republike Srpske.

Kurir.rs/Tanjug

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