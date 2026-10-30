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Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama (UN) Vasilij Nebenzja zatražio je na današnjoj sednici Saveta bezbednosti o stanju u BiH hitno zatvaranje Kancalarije visokog predstavnika (OHR) i ukidanje funkcije visokog predstavnika bez dodatnih uslova.

Nebenzja je ocenio da u BiH i dalje postoje "hronične sistemske suprotnosti" i da su međuetnički problemi i dalje akutni, dodavši da se zbog toga Savet bezbednosti ne može povući iz procesa rešavanja stanja u BiH.

On je pozdravio je produženje misije EUFOR-a u BiH i izrazio saučešće povodom pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog, dodavši da mirovna misija EU u BiH treba da imati stabilizirajuću ulogu u očuvanju mira i bezbednosti, u strogo dogovorenim okvirima.

Nebenzja je dalje rekao da su izbori u BiH protekli mirno, uprkos "raznim pokušajima spoljnih sila" da utiču na pripreme i ishod, ističući da su konstitutivni narodi u potpunosti iskoristili svoja demokratska prava.

"Posle osam godina pauze u Predsedništvo BiH izabran je legitimni predstavnik hrvatskog naroda. Uvereni smo da će ova pravedna konfiguracija pomoći stabilizaciji situacije u BiH", ocenio je on.

Vasilij Nebenzja Foto: AP

Pozvao je stranke u BiH da brzo formiraju vlast na svim nivoima, izražavajući uverenje da će nova vlast rešavati političke i pravne probleme koji su, kako je ocenio, "nasleđeno od takozvanog visokog predstavnika Kristijana Šmita".

Ruski ambasador je ponovio da je Moskva upozoravala zapadne zemlje da "manipulišu imenovanjem visokog predstavnika mimo Saveta bezbednosti UN-a", dodavši da se OHR "besramno koristi kao instrument za mešanje u unutrašnje poslove suverene države i za kontrolu rada njenih zakonodavnih, pravosudnih, policijskih i izbornih institucija".

Odbacio je i pokušaje da se glavni zamenik visokog predstavnika Luis Krišok predstavi kao "vršilac dužnosti visokog predstavnika", ističući da Dejtonski sporazum ne predviđa takvu poziciju, te da ovlaštenja može imati samo visoki predstavnik kojeg potvrdi Savet bezbednosti.

Nebenzja je dalje optužio zapadne zemlje da "krivicu za probleme koje su same izazvale u BiH prebacuju na Republiku Srpsku", ocenivši da je "lakše za sve kriviti Srbe i njihove lidere kada pokušavaju voditi nezavisnu politiku usmerenu na zaštitu interesa građana, nego tražiti rešenja za sve nagomilane probleme".

Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija Foto: Kosovo Onlajn/Gazeta Express

On je naveo da RS dosledno štiti Dejtonski sporazum, pozvavši članove Saveta bezbednostida da "pažljivo" pročitaju izveštaj Vlade RS o stanju u BiH.

"Ukazivali smo problematičnost imenovanja visokog predstavnika. Zapadne kolege su, uprkos tome, nastavile raditi na svom principu. Ne vidimo da su zapadne kolege danas spremnije da pronađu rešenje", naveo je Nebenzja, koji je BiH nazvao protektoratom.

Prema njegovim rečima, zbog toga će cenu platiti građani BiH, jer to pitanje utiče na pitanje suverene države.