Slušaj vest

Tokom noći u sarajevskoj opštini Novo Sarajevo izbio je požar na više lokacija, pri čemu je gorelo nekoliko automobila.

Vatra je zahvatila parkirana vozila u naseljima Hrasno i Grbavica, a pojedini automobili su u potpunosti izgoreli.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je za "Avaz" da su požari zabeleženi na tri lokacije, u ulicama Porodice Ribar i Kemala Kapetanovića.

Tri osobe privedene su u prostorije Policijske uprave Novo Sarajevo. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o maloletnicima.

- Uviđaj na vozilima bit će obavljen tokom dana, nakon čega će biti poznat tačan broj oštećenih automobila i visina materijalne štete - kazali su iz MUP-a KS.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)

Ne propustiteBosna i HercegovinaAKCIJA "MELON" U SARAJEVU! Uhapšen 29-godišnjak, pronađeni mu droga i ručna bomba
sarajevo-policija.jpg
Bosna i HercegovinaRUSKI AMBASADOR BRANIO STAVOVE REPUBLIKE SRPSKE: Nebenzja zatražio hitno zatvaranje OHR i ukidanje funkcije visokog predstavnika
Vasilij Nebenzja
Bosna i HercegovinaSB UN ODLUČIO: Produžen mandat EUFORU za još godinu dana
reuters-eufor-dado-ruvic.jpg
Bosna i HercegovinaNA JEZIVOM SNIMKU PADA HELIKOPTERA U BRČKOM PRIMEĆENO NEŠTO ČUDNO: Stručnjaci analizirali trenutak nesreće! Zašto se NEBESKI DIV po lepom vremenu ZARIO u zemlju
Brčko pad helikoptera