Bosna i Hercegovina
DRAMA TOKOM NOĆI U NOVOM SARAJEVU: Goreli automobili na više lokacija, pohapšeni maloletnici (VIDEO)
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Tokom noći u sarajevskoj opštini Novo Sarajevo izbio je požar na više lokacija, pri čemu je gorelo nekoliko automobila.
Vatra je zahvatila parkirana vozila u naseljima Hrasno i Grbavica, a pojedini automobili su u potpunosti izgoreli.
Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je za "Avaz" da su požari zabeleženi na tri lokacije, u ulicama Porodice Ribar i Kemala Kapetanovića.
Tri osobe privedene su u prostorije Policijske uprave Novo Sarajevo. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o maloletnicima.
- Uviđaj na vozilima bit će obavljen tokom dana, nakon čega će biti poznat tačan broj oštećenih automobila i visina materijalne štete - kazali su iz MUP-a KS.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)
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