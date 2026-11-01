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Tokom noći u sarajevskoj opštini Novo Sarajevo izbio je požar na više lokacija, pri čemu je gorelo nekoliko automobila.

Vatra je zahvatila parkirana vozila u naseljima Hrasno i Grbavica, a pojedini automobili su u potpunosti izgoreli.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je za "Avaz" da su požari zabeleženi na tri lokacije, u ulicama Porodice Ribar i Kemala Kapetanovića.

Tri osobe privedene su u prostorije Policijske uprave Novo Sarajevo. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o maloletnicima.

- Uviđaj na vozilima bit će obavljen tokom dana, nakon čega će biti poznat tačan broj oštećenih automobila i visina materijalne štete - kazali su iz MUP-a KS.