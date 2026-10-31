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Tokom protekle noći na tri lokacije u Novom Sarajevu zapaljeno je više automobila, a policija je uhapsila tri maloletnika koji se sumnjiče da su podmetnuli požare, saopšteno je danas iz sarajevske policije.

Iz Operativnog centra Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova i Kantona Sarajevo za Klix je rečeno da su paljevine automobila prijavljene u ulicama Kemala Kapetanovića na Grbavici i Porodice Ribar u Hrasnom.

Na više vozila pričinjena je velika materijalna šteta, a svi požari su podmetnuti na javnim parkinzima ispred stambenih zgrada.

(Kurir.rs/Tanjug)

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