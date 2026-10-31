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Savet ministara Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma danas nije doneo odluku o proglašenju Dana žalosti posle  helikopterske nesreće u Brčkom u kojoj su poginula četiri pripadnika snaga EUFOR-a, a 11 povređeno.

Za usvajanje ove tačke kojom je bilo predloženo da sutra u BiH bude proglašen Dan žalosti, na vanrednoj telefonskoj sednici, glasalo je osam ministara, dok dva ministra iz reda srpskog naroda nisu glasala, saopšteno je iz Saveta ministara.

U saopštenju se navodi da kvoruma nije bilo ni za rad ni za odlučivanje.
Ministarstvo odbrane Italije saopštilo je da su u padu helikoptera CH-47 chinook u Goricama kod Brčkog poginula četiri pripadnika italijanske vojske.  

Reč je o dvojici pripadnika Avijacije Kopnene vojske i dvoje pripadnika Dobrovoljačkog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta.

Eufor je saopštio da je helikopter učestvovao u rutinskoj obuci i da će biti sprovedena detaljna istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.

Kurir.rs/Tanjug

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