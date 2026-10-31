TRAGEDIJA KOD BRČKOG: Nije bilo kvoruma u BiH za proglašenje dana žalosti zbog helikopterske nesreće
- U nesreći su poginula četiri pripadnika snaga EUFOR-a, a 11 ljudi je povređeno.
- Eufor je saopštio da je helikopter bio na rutinskoj obuci i da će biti sprovedena detaljna istraga.
Savet ministara Bosne i Hercegovine zbog nedostatka kvoruma danas nije doneo odluku o proglašenju Dana žalosti posle helikopterske nesreće u Brčkom u kojoj su poginula četiri pripadnika snaga EUFOR-a, a 11 povređeno.
Za usvajanje ove tačke kojom je bilo predloženo da sutra u BiH bude proglašen Dan žalosti, na vanrednoj telefonskoj sednici, glasalo je osam ministara, dok dva ministra iz reda srpskog naroda nisu glasala, saopšteno je iz Saveta ministara.
U saopštenju se navodi da kvoruma nije bilo ni za rad ni za odlučivanje.
Ministarstvo odbrane Italije saopštilo je da su u padu helikoptera CH-47 chinook u Goricama kod Brčkog poginula četiri pripadnika italijanske vojske.
Reč je o dvojici pripadnika Avijacije Kopnene vojske i dvoje pripadnika Dobrovoljačkog vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta.
Eufor je saopštio da je helikopter učestvovao u rutinskoj obuci i da će biti sprovedena detaljna istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće.
Kurir.rs/Tanjug