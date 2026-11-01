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Opštinski sud u Ljubuškom potvrdio je optužnicu protiv V. Č. zbog sumnje da je napao policijskog službenika tokom obavljanja službene dužnosti, udario ga pesnicom u predelu grudnog koša i pretio mu ubistvom, dok je policajku nazvao kozom.

Optužnica Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona u Širokom Brijegu tereti V. Č. za krivično delo napad na službeno lice u obavljanju poslova bezbednosti iz člana 359, stav 1 Krivičnog zakona Federacije BiH.

Zašto ga je policija zaustavila?

Prema navodima optužnice, incident se dogodio 29. novembra 2024. godine, oko 1.50 časova u Ljubuškom.

Tada su službenici Policijske uprave Ljubuški, tokom obavljanja poslova javne bezbednosti i kontrole vozila i vozača u saobraćaju, zaustavili automobil kojim je upravljao S. Z.

Kontrolom je utvrđeno da je vozač imao koncentraciju alkohola od 1,32 promila, nakon čega je policijska službenica F. V. počela da piše prekršajni nalog zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Policajku vređao, njenom kolegi pretio otkazom

Kako se navodi u optužnici, V. Č., koji se nalazio na suvozačevom mestu, izašao je iz vozila i prišao policijskoj službenici F. V., kojoj se obratio rečima: "Kozo, baš si se prolepšala otkako si u policiji."

Nakon toga obratio se policijskom službeniku D. P., pitajući ga šta je govorio njegovom bratu o tome da on i njegov otac rade sa drogom.

Kada mu je policajac odgovorio da to nije tema, V. Č. mu je, prema optužnici, zapretio rečima: "Hoćeš odmah da dobiješ otkaz ili natenane, koji će ti namestiti moj rođak P. S."

Udario policajca pesnicom u grudi i pretio mu smrću

Nakon toga počeo je agresivno da se ponaša, uneo se u lice policijskom službeniku D. P. i udario ga pesnicom u predelu grudnog koša.

Tom prilikom mu je, kako se navodi u optužnici, zapretio rečima: "Majmune, ubiću te."

Policijski službenici su ga potom upotrebom fizičke snage savladali, stavili pod nadzor, uhapsili i prevezli u prostorije Policijske uprave Ljubuški.