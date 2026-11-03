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Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo oglasilo se povodom saobraćajne nesreće u ulici Safeta Hadžića u Sarajevu i saopštili su da je žena pešak preminula usled zadobijenih povreda.

Kako je navedeno iz MUP-a, nesreća se dogodila oko 17:50 sati.

- Dana 1. novembra 2026. godine oko 17:50 sati PU Novi Grad je obaveštena da je u ulici Safeta Hadžića, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen pešak, starija ženska osoba. U 18:25 sati, lekari na KCUS-u su konstatovali smrt. Vozač vozila koje je učestvovalo u nezgodi je ostao na licu mesta nezgode - saopšteno je iz MUP-a.

O celom slučaju obaviješten je i tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji će rukovoditi uviđajem.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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