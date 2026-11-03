Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo oglasilo se povodom saobraćajne nesreće u ulici Safeta Hadžića u Sarajevu i saopštili su da je žena pešak preminula usled zadobijenih povreda.

- Dana 1. novembra 2026. godine oko 17:50 sati PU Novi Grad je obaveštena da je u ulici Safeta Hadžića, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen pešak, starija ženska osoba. U 18:25 sati, lekari na KCUS-u su konstatovali smrt. Vozač vozila koje je učestvovalo u nezgodi je ostao na licu mesta nezgode - saopšteno je iz MUP-a.