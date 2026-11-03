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Sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Tuzli prihvatio je predlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio meru jednomesečnog pritvora za Elvisa Suljića (37) iz Živinica, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo pokušaj ubistva u sticaju s pokušajem nanošenja teških telesnih povreda.

Suljić je osumnjičen da je 31. oktobra oko 01.20 sati u mestu Bašigovci kod Živinica, nakon verbalne rasprave s osobama koje su se nalazile u dvorištu jedne vikendice, nožem koji je doneo sa sobom više puta posekao M. B. u predelu grudnog koša, ruku i nogu.

Nakon toga je nožem ubo oštećenog A. T. u predelu stomaka, nanevši mu tešku telesnu povredu opasnu po život koja je zahtevala hitan operativni zahvat i smeštaj na Odeljenju intenzivne nege Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Službenici Policijske uprave Živinice osumnjičenog su lišili slobode neposredno nakon incidenta. Nakon obavljenog uviđaja i kriminalističke obrade, Suljić je uz izvještaj o počinjenom krivičnom delu predat u nadležnost Tužilaštva TK.

Postupajući tužilac doneo je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog, a dalje istražne radnje i potrebna vještačenja u ovom predmetu su u toku.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)

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