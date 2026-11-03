Policija istražuje slučaj teške krađe prijavljen 2. novembra. Na području Doboja u protekla 24 časa evidentirana su ukupno četiri krivična dela.
Bosna i Hercegovina
LOPOVI U DOBOJU UKRALI NEŠTO ŠTO NIKOME NE BI PALO NA PAMET! Vlasnik kuće ostao u čudu, policija traga za počiniocima
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Nesvakidašnja krađa dogodila se u Doboju, gde su sa jedne kuće ukradeni PVC prozori i vrata.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, krađa je prijavljena Policijskoj stanici Doboj 1 juče, 2. novembra 2026. godine, a policija radi na rasvetljavanju ovog slučaja.
"Policija nastavlja rad na rasvetljavanju krivičnog dela teška krađa", naveli su iz Policijske uprave Doboj.
U protekla 24 časa na području Policijske uprave Doboj evidentirana su četiri krivična dela i četiri saobraćajne nezgode.
U navedenom periodu nije bilo zabeleženih slučajeva narušavanja javnog reda i mira.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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