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Nesvakidašnja krađa dogodila se u Doboju, gde su sa jedne kuće ukradeni PVC prozori i vrata.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, krađa je prijavljena Policijskoj stanici Doboj 1 juče, 2. novembra 2026. godine, a policija radi na rasvetljavanju ovog slučaja.

"Policija nastavlja rad na rasvetljavanju krivičnog dela teška krađa", naveli su iz Policijske uprave Doboj.

U protekla 24 časa na području Policijske uprave Doboj evidentirana su četiri krivična dela i četiri saobraćajne nezgode.

U navedenom periodu nije bilo zabeleženih slučajeva narušavanja javnog reda i mira.

(Kurir.rs/Nezavisne)

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