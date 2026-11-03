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Bizarna objava ministarke obrazovanja i nauke Federacije BiH Jasne Duraković na TikToku izazvala je stotine komentara, od ironije do kritika, pa čak i pitanja da li je reč o veštačkoj inteligenciji. U objavi je navela da će zbog astroloških verovanja o "retrogradnom Merkuru" smanjiti svoje aktivnosti do sredine novembra.

Duraković je u video-snimku objasnila da od 30. oktobra traje period "retrogradnog Merkura", koji će potrajati do 14. novembra, i navela da je poslednjih dana imala niz neprijatnih iskustava u komunikaciji sa ljudima.

"U proteklim danima imala sam zaista bezbroj nekih vrlo loših komunikacijskih iskustava, tako da počinjem stvarno vjerovati u činjenicu da položaj planeta itekako utječe na naše raspoloženje, naše ponašanje i itekako na našu komunikaciju", poručila je.

Posebno joj, kako kaže, teško padaju takve komunikacijske blokade jer je po horoskopu Blizanac, a Merkur je njena vladajuća planeta. Uz to je i komunikolog, pa joj je, kako je objasnila, cela situacija još teže pala. Najavila je da će se povući iz intenzivnijih poslovnih aktivnosti do 14. novembra, a isto je preporučila i drugima.

Niz ironičnih komentara i oštrih kritika

Na platformi X njeno obraćanje izazvalo je brojne ironične komentare i oštre kritike.

"Tražim tračak ironije. Uporno. No nema ga. Strašno, dakle", napisao je jedan korisnik.

Drugi je poručio da ne može da veruje da ministarka obrazovanja govori takve stvari, dok se neko zapitao da li će horoskop uskoro postati obavezan školski predmet.

Bilo je i predloga da se do 14. novembra odlože ispiti, a među komentarima se našlo i kratko pitanje: "Je li ovo AI?"