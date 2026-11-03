Svi povređeni nalazili su se u pasatu i zadržani su na bolničkom lečenju. Policija je obavila uviđaj, a stepen njihovih povreda još nije poznat.
Bosna i Hercegovina
TEŽAK SUDAR U BIJELJINI, MEĐU POVREĐENIMA I DVOJE DECE! Četiri osobe završile u bolnici, policija na mestu nesreće
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Četiri osobe, među kojima je dvoje maloletnika, povređene su danas, 3. novembra, u sudaru dva automobila u Bijeljini.
Kako je Srni potvrđeno iz Policijske uprave Bijeljina, svi povređeni nalazili su se u automobilu marke pasat i zadržani su na bolničkom lečenju.
Pasatom je upravljala osoba inicijala Z. D., dok se na mestu suvozača nalazila osoba inicijala R. D., a u vozilu su bila i dva maloletna putnika.
Drugim automobilom, marke ford, upravljala je osoba inicijala S. P.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko 16.20 časova, a policijski službenici obavili su uviđaj.
Stepen povreda učesnika nesreće nije saopšten.
(Kurir.rs/Nezavisne)
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