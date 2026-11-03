Slušaj vest

Četiri osobe, među kojima je dvoje maloletnika, povređene su danas, 3. novembra, u sudaru dva automobila u Bijeljini.

Kako je Srni potvrđeno iz Policijske uprave Bijeljina, svi povređeni nalazili su se u automobilu marke pasat i zadržani su na bolničkom lečenju.

Pasatom je upravljala osoba inicijala Z. D., dok se na mestu suvozača nalazila osoba inicijala R. D., a u vozilu su bila i dva maloletna putnika.

Drugim automobilom, marke ford, upravljala je osoba inicijala S. P.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 16.20 časova, a policijski službenici obavili su uviđaj.

Stepen povreda učesnika nesreće nije saopšten.

(Kurir.rs/Nezavisne)

Ne propustiteBosna i Hercegovina"GOLF" SLETEO SA PUTA KOD BIJELJINE: Vozač završio sa povredama
Screenshot_7.jpg
Bosna i HercegovinaTEŠKA NESREĆA U KOZLUKU KOD ZVORNIKA! Poginuo pešak, obustavljen saobraćaj!
rs.jpg
Bosna i HercegovinaMUP RS SE OPROSTIO OD POGINULOG KOLEGE: "Iza Nemanje su ostali ćerka, supruga, roditelji i brat, pamtićemo ga kao vrednog i posvećenog mladog čoveka" (FOTO)
Nemanja Alempić.jpg
Bosna i HercegovinaPOGINUO POLICAJAC! Teška saobraćajna nesreća na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, "golf" sleteo sa kolovoza!
vbn.jpg