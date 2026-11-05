HEROJSKI ČIN POLICAJCA VAN DUŽNOSTI! Nenad naišao na smrskanu olupinu automobila, usledila munjevita reakcija: "Bilo mi je važno samo da ga spasim"
- Policajac Nenad Vasiljević, van dužnosti, naišao je na prevrnutu škodu kod Zvornika i odmah pozvao Hitnu pomoć, policiju i vatrogasce.
- Pomagao je u izvlačenju teško povređenog vozača, koji je nakon ukazane pomoći prebačen na dalje lečenje u UKC Tuzla.
Policajac Nenad Vasiljević, koji već sedam godina radi u PU Zvornik, nije oklevao kada je na magistralnom putu Zvornik – Milići slučajno ugledao prevrnutu škodu i teško povređenog vozača zarobljenog u vozilu. Odmah je pritekao u pomoć, pozvao policiju, Hitnu pomoć i vatrogasce, a potom učestvovao u izvlačenju povređenog muškarca.
Slučajno naišao na prevrnuti automobil
- Nisam bio na dužnosti, slučajno sam naišao svojim automobilom. Vozilo je bilo prevrnuto na krov i instinktivno sam reagovao. Dotrčao sam do automobila i pokušao da otvorim vozačeva vrata, ali nisam uspeo, jer su bila zaglavljena. Otvorio sam suvozačeva vrata i video muškarca koji je davao znakove života, ali nije mogao da komunicira – ispričao je Vasiljević za "Nezavisne novine".
Odmah je pozvao Hitnu pomoć i policiju, a kada je video da je vozač zaglavljen u vozilu, pozvao je i vatrogasce.
Kako navodi, muškarac nije komunicirao niti je reagovao na pokušaje uspostavljanja kontakta, ali je Vasiljević uspeo da napipa njegov puls i utvrdi da daje znakove života.
Pomagao vatrogascima u izvlačenju povređenog
Nakon dolaska vatrogasaca i ekipe Hitne pomoći, Vasiljević je pomagao u izvlačenju povređenog muškarca, kao i vatrogascima prilikom sečenja vozila kako bi došli do zaglavljenog vozača.
Povređeni je nakon izvlačenja prevezen u Zvornik, gde mu je ukazana medicinska pomoć, a potom je upućen na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla.
"Moja dužnost je bila da učinim sve što je u mojoj moći"
Iako se tokom policijskog posla često susreće sa saobraćajnim nezgodama i učestvuje u obavljanju uviđaja, Vasiljević ističe da mu je ovo bio prvi put da se u takvoj situaciji našao privatno, van radnog vremena.
- Tokom posla susrećem se sa nesrećama, ali ovo je bio prvi put da sam privatno prolazio i naišao na ovakvu situaciju. U tom trenutku bilo mi je važno samo da ga spasim. Čim sam video šta se dogodilo, smatrao sam da je moja dužnost da učinim sve što je u mojoj moći – kaže Vasiljević.
Dodaje da policijski službenici često dolaze na mesta saobraćajnih nezgoda pre ekipa Hitne pomoći i da tada pružaju pomoć povređenima do njihovog dolaska.
- Radim taj posao i često obavljamo uviđaje. Dešava se da dođemo pre Hitne pomoći i da ukažemo pomoć povređenima. Naša obaveza je da pomognemo svakom povređenom licu, bez obzira na to da li je reč o saobraćajnoj nezgodi ili nekoj drugoj situaciji. Moramo pomoći koliko možemo, a posebno mi kao policijski službenici imamo obavezu da pružimo pomoć – istakao je Vasiljević.
Teško povređeni vozač prevezen u UKC Tuzla
Podsećamo, saobraćajna nezgoda dogodila se 3. novembra 2026. godine, oko 14.45, na magistralnom putu Zvornik – Milići, u mestu Novo Selo.
U nezgodi su učestvovali putnički automobil škoda, kojim je upravljalo lice inicijala M.L. iz Milića, i teretno vozilo iveko sa priključnim vozilom, kojim je upravljalo lice inicijala Đ.M. iz Rudog.
Vozač škode zadobio je teške telesne povrede, koje su konstatovane u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Zvornik, nakon čega je upućen na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla.
Saobraćaj bio obustavljen više od tri časa
Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Zvornik, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i veštaka saobraćajne struke.
Zbog uviđaja je na snazi bila potpuna obustava saobraćaja od 15.10 do 18.20 časova.
Iz Policijske uprave Zvornik saopšteno je da je u toku rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode.
(Kurir.rs/Nezavisne.com)