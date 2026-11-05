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Policajac Nenad Vasiljević, koji već sedam godina radi u PU Zvornik, nije oklevao kada je na magistralnom putu Zvornik – Milići slučajno ugledao prevrnutu škodu i teško povređenog vozača zarobljenog u vozilu. Odmah je pritekao u pomoć, pozvao policiju, Hitnu pomoć i vatrogasce, a potom učestvovao u izvlačenju povređenog muškarca.

Slučajno naišao na prevrnuti automobil

- Nisam bio na dužnosti, slučajno sam naišao svojim automobilom. Vozilo je bilo prevrnuto na krov i instinktivno sam reagovao. Dotrčao sam do automobila i pokušao da otvorim vozačeva vrata, ali nisam uspeo, jer su bila zaglavljena. Otvorio sam suvozačeva vrata i video muškarca koji je davao znakove života, ali nije mogao da komunicira – ispričao je Vasiljević za "Nezavisne novine".

Odmah je pozvao Hitnu pomoć i policiju, a kada je video da je vozač zaglavljen u vozilu, pozvao je i vatrogasce.

Kako navodi, muškarac nije komunicirao niti je reagovao na pokušaje uspostavljanja kontakta, ali je Vasiljević uspeo da napipa njegov puls i utvrdi da daje znakove života.

Pomagao vatrogascima u izvlačenju povređenog

Nakon dolaska vatrogasaca i ekipe Hitne pomoći, Vasiljević je pomagao u izvlačenju povređenog muškarca, kao i vatrogascima prilikom sečenja vozila kako bi došli do zaglavljenog vozača.

Povređeni je nakon izvlačenja prevezen u Zvornik, gde mu je ukazana medicinska pomoć, a potom je upućen na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

"Moja dužnost je bila da učinim sve što je u mojoj moći"

Iako se tokom policijskog posla često susreće sa saobraćajnim nezgodama i učestvuje u obavljanju uviđaja, Vasiljević ističe da mu je ovo bio prvi put da se u takvoj situaciji našao privatno, van radnog vremena.

- Tokom posla susrećem se sa nesrećama, ali ovo je bio prvi put da sam privatno prolazio i naišao na ovakvu situaciju. U tom trenutku bilo mi je važno samo da ga spasim. Čim sam video šta se dogodilo, smatrao sam da je moja dužnost da učinim sve što je u mojoj moći – kaže Vasiljević.

Dodaje da policijski službenici često dolaze na mesta saobraćajnih nezgoda pre ekipa Hitne pomoći i da tada pružaju pomoć povređenima do njihovog dolaska.

- Radim taj posao i često obavljamo uviđaje. Dešava se da dođemo pre Hitne pomoći i da ukažemo pomoć povređenima. Naša obaveza je da pomognemo svakom povređenom licu, bez obzira na to da li je reč o saobraćajnoj nezgodi ili nekoj drugoj situaciji. Moramo pomoći koliko možemo, a posebno mi kao policijski službenici imamo obavezu da pružimo pomoć – istakao je Vasiljević.

Teško povređeni vozač prevezen u UKC Tuzla

Podsećamo, saobraćajna nezgoda dogodila se 3. novembra 2026. godine, oko 14.45, na magistralnom putu Zvornik – Milići, u mestu Novo Selo.

U nezgodi su učestvovali putnički automobil škoda, kojim je upravljalo lice inicijala M.L. iz Milića, i teretno vozilo iveko sa priključnim vozilom, kojim je upravljalo lice inicijala Đ.M. iz Rudog.

Vozač škode zadobio je teške telesne povrede, koje su konstatovane u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Zvornik, nakon čega je upućen na dalje lečenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Saobraćaj bio obustavljen više od tri časa

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Zvornik, u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i veštaka saobraćajne struke.

Zbog uviđaja je na snazi bila potpuna obustava saobraćaja od 15.10 do 18.20 časova.