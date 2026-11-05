Milorad Dodik stigao u Mar-a-Lago
Bosna i Hercegovina
DODIK U AMERICI: "Još jedna važna poseta u ime Republike Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u SAD"
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"Večeras sam u Mar-a-Lagu. U toku je još jedna važna poseta u ime Republike Srpske, očekuju nas važni sastanci i razgovori u Americi", napisao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.
“Republika Srpska se zastupa na svim meridijanima i to je čast života – biti u mogućnosti da širom sveta pronosimo jednu poruku: Republika Srpska je spremna biti prijatelj i partner svima, a sluga nikome”, kaže Dodik.
(Kurir.rs)
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