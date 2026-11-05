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Jedno ili više nepoznatih lica prefarbali su lik Isusa Hrista na tabli koja vernike upućuje na putni pravac prema manastiru Vozuća, opština Zavidovići, saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

Prefarban je i ćirilični natpis "Hristos Vaskrse".

- Tabla je većih dimenzija, a prefarban je samo deo sa oslikanim likom Isusa Hrista i deo sa ćiriličnim natpisom, tako da je jasno da postoji verski motiv u ovom delu - navodi se u saopštenju Odbora.

Na tabli se nalazi i fotografija manastira Vozuća koji je zadužbina kralja Dragutina, izgrađen u 14. veku.

- Opšte je poznato da je manastir na tom području, i da pravoslavni Srbi i hrišćani tog kraja imaju posebno poštovanje prema crkvi i manastiru Vozuća, što upućuje da su izvršioci imali motiv da pošalju poruku vernicima koji posećuju manastir - navodi se u saopštenju.

Dodaju da je na zvaničnoj stranici Mesne zajednice Vozuća objavljeno da Mesna zajednice osuđuje ovaj čin.

- Tražimo od mesnog i stvarno nadležnog MUP-a Zeničko-dobojskog kantona da hitno pronađe počinioce ovog krivičnog dela - navodi se u objavi.