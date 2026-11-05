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Učenik banjalučke Medrese koji je pretučen pre nekoliko dana u Banjaluci otpušten je na kućno lečenje, potvrđeno je za Srpskainfo.

- Pacijent je primljen 2. novembra u 19.10. U Urgentni centar naše ustanove dovezen je kolima Službe hitne pomoći Doma zdravlja Banjaluka. Pacijent je dijagnostički i terapijski obrađen i uz terapijske preporuke otpušten iz naše ustanove dan kasnije (3. novembra) - rekli su iz UKC Republike Srpske na upit Srpskainfo.

Takođe, iz UKC su naveli i da su postupili u skladu sa zakonom, te da su, u skladu sa navedenim slučajem, uredno obavestili Centar za socijalni rad i MUP Republike Srpske.

Incident se dogodio pre nekoliko dana, kada je učenik Medrese navodno tokom odmora otišao po užinu i tada se dogodio napad.

- Nakon šest sati potrage dečak je pronađen u blizini reke Vrbas, oko pet kilometara od mesta napada, u polusvesnom stanju, sa povredama glave i unutrašnjim krvarenjem - pisao je Avaz.