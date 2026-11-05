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Policijski službenici Policijske stanice Fojnica rasvetlili su neobičan slučaj koji je uznemirio građane, nakon što je kod jednog nadgrobnog spomenika pronađen mrtav zec u poodmakloj fazi raspadanja, saznaje Crna-Hronika.

Kako je saopšteno iz policije, slučaj je prijavljen 3. novembra 2026. godine u 10.15 časova, a odnosi se na krivično delo "Povreda mira pokojnika" iz člana 379. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Kod nadgrobnog spomenika osobe inicijala M. S. iz Fojnice pronađen je leš kućnog ljubimca, zeca crno-bele boje, koji se nalazio u crnoj vreći omotanoj žutom trakom. Životinja je već bila u poodmakloj fazi raspadanja.

Policijski službenici Odeljenja kriminalističke policije PS Fojnica intenzivnim operativnim radom na terenu već narednog dana, 4. novembra, uspeli su da rasvetle ovaj slučaj.

Za izvršenje krivičnog dela osumnjičena je G. A. (75) iz Fojnice, rođena 1951. godine.

Prema policijskim informacijama, osumnjičena je nakon sprovedene kriminalističke obrade u potpunosti priznala izvršenje krivičnog dela.

Motiv ovog postupka zasad nije saopšten, kao ni informacija o eventualnim ranijim nesuglasicama između uključenih osoba.

(Kurir.rs/Crna Hronika/Foto:Ilustracija)

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