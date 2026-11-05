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Dragan Stojanović iz Čelinca, nakon tri sedmice borbe za život u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, podlegao je teškim povredama koje je zadobio 12. oktobra u Glamočanima kod Laktaša, nakon što je brutalno pretučen metalnom šipkom.

Iza njega su ostali supruga i dvoje maloletne dece, a Natalija danas osim s ogromnim gubitkom, živi i s brojnim pitanjima o okolnostima koje su prethodile kobnom događaju.

Kako je moguće da otac dvoje dece za kojeg su svi imali samo reči hvale, ne samo u kraju u kojem je živeo i Banjaluci, već širom BiH, bude pretučen metalnom šipkom i da nakon toga osumnjičeni bude na slobodi, pitanje je na koje istraga mora dati odgovor pod hitno, jer je javnost već dovoljno uznemirena.

Kako je ispričala Natalija, u središtu cele priče bila je prodaja automobila. Za auto koji je bio predmet prodaje nedostajao je deo dokumentacije neophodne za njegovu registraciju.

Taj problem, prema njenim rečima, njen suprug pokušavao je da reši uz pomoć izvesnog Nikole Popovića, osobe koju nije poznavala.

– Tri knjižice su bile potrebne za registraciju, ali su za to vozilo bile samo dve, jedna je nedostajala. Nikola Popović je mom suprugu rekao da on može završiti registraciju bez tog papira koji je bio potreban. Dogovorili su se da će on to završiti. Prošlo je desetak dana i znam da mi je Dragan ispričao o tom problemu i kako mu je jedna osoba rekla da će ga završiti. Međutim, nije mu završila, a nakon nekog vremena prestao mu se javljati i na telefon - ispričala je Natalija.

Prema njenim rečima, Dragan je 12. oktobra otišao u Glamočane zajedno sa svojim bratom kako bi pokušao da reši problem s dokumentacijom.

– Znam da je tog dana Dragan sa svojim bratom otišao kod Nikole, kao i svaki put i u drugim situacijama kada ljudi odu i reše nešto i normalno završe posao. Otišao je u Glamočane. Ne znam šta se tamo desilo, ali je Dragan pretučen metalnom šipkom. Povrede su bile toliko teške da nije imao nikakve šanse - ispričala je potresena supruga.

Ne samo da je Dragan bio pretučen šipkom, već su doktori istakli da takve povrede nisu videli u životu.

Posebno je, kako dodaje, uznemirava činjenica da je osoba koju smatra odgovornom za smrt njenog supruga i dalje na slobodi.

Od nadležnog tužilaštva očekuje da preduzme sve zakonom predviđene mere kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije i odgovorni bili kažnjeni.

Podsetimo, banjalučko Okružno tužilaštvo je u odgovoru Srpskainfo potvrdilo da postupajući tužilac čeka nalaz obdukcije kako bi doneo tačnu kvalifikaciju krivičnog dela u konkretnom slučaju.

Takođe, prema ranijim navodima, u slučaju koji je u startu kvalifikovan kao učestvovanje u tuči učestvovali su Dragan Stojanović, njegov brat G.S. i Nikola Popović.