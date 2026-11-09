Bosna i Hercegovina
PREDLOŽEN PRITVOR ZA NEMANJU GAJIĆA: SIPA mu našla 35 kilograma droge u kamionu!
- Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je jednomesečni pritvor Nemanji Gajiću, uhapšenom u Ilijašu.
- SIPA je u njegovom kamionu pronašla oko 35 kilograma kanabisa, navodno namenjenog uličnoj prodaji.
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Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je jednomesečni pritvor Nemanji Gajiću, koji je uhapšen nakon što je SIPA u njegovom kamionu na području Ilijaša pronašla oko 35 kilograma kanabisa.
Droga je, prema navodima Tužilaštva, bila namenjena daljoj uličnoj prodaji, a kao razlog za pritvor navedena je opasnost od ponavljanja krivičnog dela.
Podsjećamo, Gajić je uhapšen u Ilijašu po nalogu Tužilaštva KS. Akciju su sproveli istražitelji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koji su prilikom pretresa njegovog kamiona pronašli oko 35 kilograma droge kanabis.
O predlogu za određivanje jednomesečnog pritvora odlučiće Opštinski sud u Sarajevu.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)
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