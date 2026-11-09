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Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je jednomesečni pritvor Nemanji Gajiću, koji je uhapšen nakon što je SIPA u njegovom kamionu na području Ilijaša pronašla oko 35 kilograma kanabisa.

Droga je, prema navodima Tužilaštva, bila namenjena daljoj uličnoj prodaji, a kao razlog za pritvor navedena je opasnost od ponavljanja krivičnog dela.

Podsjećamo, Gajić je uhapšen u Ilijašu po nalogu Tužilaštva KS. Akciju su sproveli istražitelji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koji su prilikom pretresa njegovog kamiona pronašli oko 35 kilograma droge kanabis.

O predlogu za određivanje jednomesečnog pritvora odlučiće Opštinski sud u Sarajevu.

(Kurir.rs/Dnevni Avaz)

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