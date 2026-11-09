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Policijski službenici Odeljenja za imovinske delikte Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su ženu za kojom je ranije bila raspisana potraga.

Kako je saopšteno iz sarajevske policije, akcija je izvedena u subotu oko 19:30 sati. Uhapšena je 36-godišnjakinja inicijala C. V. iz Sarajeva.

Ona je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivična dela iz člana 286. Krivičnog zakona FBiH (krađa).

O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičena je predata u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje lica lišenih slobode MUP-a KS radi dalje kriminalističke obrade.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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