Bosna i Hercegovina
ŽENA IZVELA SERIJU KRAĐA: Uhapšena 36-godišnjakinja u Sarajevu
- Sarajevska policija uhapsila je 36-godišnju C. V. iz Sarajeva, za kojom je ranije bila raspisana potraga.
- Sumnjiči se za krađu po članu 286. Krivičnog zakona FBiH, a o slučaju je obavešten dežurni tužilac.
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Policijski službenici Odeljenja za imovinske delikte Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su ženu za kojom je ranije bila raspisana potraga.
Kako je saopšteno iz sarajevske policije, akcija je izvedena u subotu oko 19:30 sati. Uhapšena je 36-godišnjakinja inicijala C. V. iz Sarajeva.
Ona je uhapšena zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivična dela iz člana 286. Krivičnog zakona FBiH (krađa).
O navedenom događaju obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičena je predata u Jedinicu za osiguranje objekata i zadržavanje lica lišenih slobode MUP-a KS radi dalje kriminalističke obrade.
(Kurir.rs/Klix.ba)
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