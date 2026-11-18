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Policijski službenici Policijske uprave Ljubuški rasvetlili su krađu koja se dogodila 12. oktobra 2026. godine u mestu Grabovnik, na području Ljubuškog, kada su iz lovačke kuće ukradeni određeni predmeti bele tehnike.

Tokom operativnog rada policija je došla do saznanja o mogućem počiniocu, kao i o lokaciji na kojoj bi se mogli nalaziti ukradeni predmeti.

Na osnovu naredbe Opštinskog suda u Ljubuškom, a uz prethodno obaveštavanje nadležnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona, 15. novembra 2026. godine izvršen je pretres porodične kuće koju koristi L. M. (1991) iz Ljubuškog.

Prilikom pretresa pronađeni su ukradeni predmeti bele tehnike, određena količina municije, manja količina praškaste materije za koju se sumnja da je reč o drogi spid, kao i biljna materija koja svojim karakteristikama podseća na marihuanu.

Pronađeni predmeti su oduzeti u skladu sa zakonskim propisima.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična dela krađe, posedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, kao i nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija, L. M. je lišen slobode.

Nakon kompletiranja predmeta, protiv osumnjičenog će Kantonalnom tužilaštvu Zapadnohercegovačkog kantona biti podnet odgovarajući izveštaj o počinjenim krivičnim delima.