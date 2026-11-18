PALA "KRTICA" U POLICIJI! Uhapšena službenica SIPA: Odavala tajne iz istrage kriminalcima
- Policijska službenica SIPA uhapšena je u akciji 'Krug' zbog sumnje da je zloupotrebila položaj i odavala poverljive informacije iz istraga osobama koje su bile predmet praćenja.
- Pretresi se sprovode na četiri lokacije u Istočnom Sarajevu, uključujući i službene prostorije SIPA, a oduzeti su i mobilni telefoni dve povezane osobe.
Policijska službenica Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapšena je danas, 17. novembra, u akciji „Krug“, zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno odavala poverljive informacije iz policijskih istraga osobama koje su bile predmet istražnih aktivnosti ove agencije.
Istraga je pokrenuta na osnovu informacija iz aplikacije SkyEcc, a policijska službenica osumnjičena je za krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz Krivičnog zakona BiH.
Pretresi i u službenim prostorijama SIPA
Postupajući po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH, pretresi stambenih i drugih prostorija, kao i pokretnih stvari, obavljaju se na četiri lokacije na području Istočnog Sarajeva.
Istovremeno, pretresom su obuhvaćene i službene prostorije SIPA, kao i svi tehnički uređaji koje koristi osumnjičena.
Curile poverljive informacije
Kako je saopšteno iz SIPA, reč je o višemesečnoj istrazi koja je vođena pod nadzorom Tužilaštva BiH, a njen početak vezan je za informacije proistekle iz aplikacije SkyEcc.
Postoje osnovi sumnje da su poverljive informacije i saznanja, posredstvom osumnjičene i drugih osoba, ciljano dostavljani licima koja su bila predmet istrage SIPA.
Na taj način kompromitovane su poverljive policijske aktivnosti i odavane informacije koje su morale ostati zaštićene od osoba obuhvaćenih istragom.
Akcija "Krug"
Nakon višemesečnog operativnog i istražnog rada, policijski službenici SIPA danas su započeli realizaciju aktivnosti u predmetu "Krug".
Takođe, od dve osobe povezane sa navedenom zloupotrebom, na osnovu naredbe Suda BiH, oduzeti su mobilni telefoni radi sprovođenja potrebnih veštačenja i utvrđivanja činjenica značajnih za istragu.
Pod lupom još osoba
Nakon sprovedenih aktivnosti, policijska službenica SIPA lišena je slobode. Nad njom će biti obavljena kriminalistička obrada i saslušanje u svojstvu osumnjičene, nakon čega će, u zakonom propisanom roku, biti predata u dalju nadležnost postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH.
Iz SIPA navode da akcija „Krug“ predstavlja nastavak aktivnosti na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih dela koja ugrožavaju integritet policijskih istraga i poverenje u institucije za sprovođenje zakona.
Ističu da sumnje o odavanju poverljivih informacija iz policijskih istraga osobama koje su predmet tih istraga predstavljaju posebno ozbiljan izazov za zakonit i efikasan rad policijskih agencija.
SIPA će, u saradnji sa Tužilaštvom BiH, nastaviti i intenzivirati aktivnosti na potpunom rasvetljavanju svih okolnosti ovog predmeta, uključujući utvrđivanje eventualne odgovornosti drugih osoba.
(Kurir.rs)