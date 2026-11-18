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Policijska službenica Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhapšena je danas, 17. novembra, u akciji „Krug“, zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno odavala poverljive informacije iz policijskih istraga osobama koje su bile predmet istražnih aktivnosti ove agencije.

Istraga je pokrenuta na osnovu informacija iz aplikacije SkyEcc, a policijska službenica osumnjičena je za krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz Krivičnog zakona BiH.

Pretresi i u službenim prostorijama SIPA

Postupajući po naredbama Suda BiH i Tužilaštva BiH, pretresi stambenih i drugih prostorija, kao i pokretnih stvari, obavljaju se na četiri lokacije na području Istočnog Sarajeva.

Istovremeno, pretresom su obuhvaćene i službene prostorije SIPA, kao i svi tehnički uređaji koje koristi osumnjičena.

Curile poverljive informacije

Kako je saopšteno iz SIPA, reč je o višemesečnoj istrazi koja je vođena pod nadzorom Tužilaštva BiH, a njen početak vezan je za informacije proistekle iz aplikacije SkyEcc.

Postoje osnovi sumnje da su poverljive informacije i saznanja, posredstvom osumnjičene i drugih osoba, ciljano dostavljani licima koja su bila predmet istrage SIPA.

Na taj način kompromitovane su poverljive policijske aktivnosti i odavane informacije koje su morale ostati zaštićene od osoba obuhvaćenih istragom.

Akcija "Krug"

Nakon višemesečnog operativnog i istražnog rada, policijski službenici SIPA danas su započeli realizaciju aktivnosti u predmetu "Krug".

Takođe, od dve osobe povezane sa navedenom zloupotrebom, na osnovu naredbe Suda BiH, oduzeti su mobilni telefoni radi sprovođenja potrebnih veštačenja i utvrđivanja činjenica značajnih za istragu.

Pod lupom još osoba

Nakon sprovedenih aktivnosti, policijska službenica SIPA lišena je slobode. Nad njom će biti obavljena kriminalistička obrada i saslušanje u svojstvu osumnjičene, nakon čega će, u zakonom propisanom roku, biti predata u dalju nadležnost postupajućem tužiocu Tužilaštva BiH.

Iz SIPA navode da akcija „Krug“ predstavlja nastavak aktivnosti na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih dela koja ugrožavaju integritet policijskih istraga i poverenje u institucije za sprovođenje zakona.

Ističu da sumnje o odavanju poverljivih informacija iz policijskih istraga osobama koje su predmet tih istraga predstavljaju posebno ozbiljan izazov za zakonit i efikasan rad policijskih agencija.

SIPA će, u saradnji sa Tužilaštvom BiH, nastaviti i intenzivirati aktivnosti na potpunom rasvetljavanju svih okolnosti ovog predmeta, uključujući utvrđivanje eventualne odgovornosti drugih osoba.