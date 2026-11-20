Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dana 19. novembra 2026. godine, Policijskoj stanici Odžak prijavljeno je da je iz postrojenja za separaciju u opštini Odžak ukradeno više elektromotora i jedna pumpa za vodu.

Prema prijavi osobe sa prebivalištem u opštini, krađu je počinilo nepoznato lice ili lica.

Policijski službenici Policijske stanice Odžak izašli su na lice mesta, gde su potvrdili navode iz prijave i obezbedili lokaciju do dolaska istražitelja Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Odžak i krim tehničara.

Na licu mesta je izvršen uviđaj, a policija će preduzeti dalje mere i radnje u skladu sa zakonom.

Zbog ovog incidenta postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično delo "Teška krađa".