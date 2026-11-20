Bosna i Hercegovina
TEŠKA KRAĐA U ODŽACIMA! S postrojenja separacije ukradeni elektromotori i pumpa za vodu
- U Odžacima je prijavljena krađa više elektromotora i jedne pumpe za vodu iz postrojenja za separaciju.
- Policija je izašla na lice mesta, obavila uviđaj i utvrdila osnov sumnje za krivično delo teška krađa.
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Dana 19. novembra 2026. godine, Policijskoj stanici Odžak prijavljeno je da je iz postrojenja za separaciju u opštini Odžak ukradeno više elektromotora i jedna pumpa za vodu.
Prema prijavi osobe sa prebivalištem u opštini, krađu je počinilo nepoznato lice ili lica.
Policijski službenici Policijske stanice Odžak izašli su na lice mesta, gde su potvrdili navode iz prijave i obezbedili lokaciju do dolaska istražitelja Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Odžak i krim tehničara.
Na licu mesta je izvršen uviđaj, a policija će preduzeti dalje mere i radnje u skladu sa zakonom.
Zbog ovog incidenta postoje osnovi sumnje da je počinjeno krivično delo "Teška krađa".
(Kurir.rs/Avaz.ba)
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