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Posebno odeljenje Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) za borbu protiv korupcije i kriminala (POSKOK) podiglo je optužnicu protiv niza zvaničnika tog entiteta.

Po pisanju sarajevskog portala Klix.ba, u predmetu "Vahidin Munjić i drugi" optuženi su bivši direktor Uprave policije Federacije BiH (FUP) Vahidin Munjić, premijer Federacije Nermin Nikšić (na fotografiji), ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak, službenik FUP-a Muhamed Ohranović, šefica kabineta premijera Arijana Huseinović-Ajanović, suspendovani direktor Policijske akademije MUP-a FBiH Ervin Mušinović i savetnica načelnice Opštine Novo Sarajevo Mirela Bubalo.

Predmet, koji je u javnosti poznat kao "Spengavanje", odnosi se na krivična dela zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, kao i davanja i primanja mita za trgovinu uticajem.

Tužilaštvo, kako se dodaje, sumnja na nezakonita zapošljavanja i unapređenja u policijskim strukturama.

Optužnica još nije potvrđena, a o njoj će odlučivati Posebno odeljenje Vrhovnog suda FBiH.

Premijer Federacije Nermin Nikšić izjavio je za taj portal da je i za predlog optužnice POSKOK-a saznao iz medija i da odgovorno tvrdi da nijedna reč iz inkriminacije koja mu je stavljena na teret nije istinita.