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Predsedništvo SNSD utvrdilo je danas ime kandidata za mandatara, ali je predsednik stranke Milorad Dodik rekao da danas neće otkrivati ime.

"Mogu vam samo reći jednu stvar, a to je da to nisam ja. I to je sasvim dovoljno da bi još bilo intrigantnije", rekao je Dodik.

Poručio je da je mandatar dobio odrešene ruke da sastavi vladu.

"Mi razumemo vreme koje dolazi. Vlada mora da bude stručna, mlada, ekspeditivna, brza. Naravno da u njoj budu i ljudi koji imaju daleko više iskustva da se obračuna sa svim problemima u javnim i drugim sektorima, preduzećima i ostalim stvarima, da obezbedi racionalan razvojni ciklus, povećanje standarda i svega onoga što prati upravo ovakvo jedno imenovanje", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Naveo je da su, kada se sve to uzme u obzir, došli do jednog imena koje je nesumnjivo ima nepodeljenu podršku u organizaciji SNSD.

"Verujemo koalicionim partnerima i oni su upoznati sa time i sigiran sam da ćemo ući i obezbediti nesumnjivu javnu podršku za predlog koji smo mi danas utvrdili", naveo je Dodik.