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Krnji Ustavni sud BiH utvrdio je da je odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom se kažnjava isticanje simbola Armije RBiH neustavna, a stavio je van snage i izjavu srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović o vitalnom interesu Republike Srpske zbog imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Krnji Ustavni sud BiH ocenio je da su, kako navode, "neustavne odluke srpskog člana Predsedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske" o štetnosti po vitalni interes Srpske odluke Predsedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je doneta bez konsenzusa.

zastava Armije BiH Foto: Ratna Zastava Armije Bih, Rtv Bn

Ustavni sud BiH se u nekoliko navrata bavio ovom temom i svaki put, nakon apelacija, odlučivao da nije nadležan za Aneks osam Dejtonskog sporazuma kojim su definisana pitanja rada, funkcionisanja i imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je da se volja srpskog naroda ne može osporiti i da takva odluka neće proći.

"Da 100 Ustavnih sudova dođe neće nijednu zastavu tzv. Armije RBiH postaviti u Republici Srpskoj, neka probaju. To je ustavno pravo srpskog naroda i Republike Srpske. Ne može se volja srpskog naroda osporiti", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da garantuje da je ovo, kako ej naveo, tipična muslimanska zavera za rušenje Republike Srpske.

Dodik je rekao da od ovog trenutka nijedan član Saveta ministara koji je iz SNSD-a neće doneti nijednu odluku za Savet ministara dok ove odluke ne budu povučene.

"Tražićemo sednicu Narodne skupštine Republike Srpske i odbijanje pomenutih odluka krnjeg Ustavnog suda BiH", naveo ej Dodik, prenosi RTRS.

Milorad Dodik Foto: YouTube/ RTRS vijesti

Ovo je, poručio je, tipičan ulazak u sistem odlučivanja Republike Srpske.

"Kada još i to sruše, onda nema šta raditi, onda će nas prevesti u onu priču jedan čovek, jedan glas, ali to neće proći", poručio je Dodik na konferenciji za medije u Banjaluci.

U Sarajevu je, kazao je, moraju biti svesni svega što su uradili.

Dodik je podsetio da je ustavno i neprikosnoveno pravo srpskog naroda i Republike Srpske, odnosno Narodne skupštine da donosi odluke u pogledu Predsedništva BiH.

"Ne može krnji Ustavni sud BiH koji nije legalan doneti nijednu odluku da ospori volju srpskog naroda, kako to piše u Dejtonskom sporazumu", rekao je Dodik, ističući da je ovo rušenje i kraj Dejtonskog sporazuma, te da se neće preko ovoga preći.

Srpski član i predsedavajućah [Predsedništva Bih Željka Cvijanović izjavila je danas da je Ustavni sud BiH izvršio udar na ustavni poredak, proglašavanjem odluke NSRS o zabrani isticanja simbola Armije RBiH.

Željka Cvijanović Foto: HARUN MUMINOVIC/FENA

Cvijanović je istakla da je takav rad Ustavnog suda BiH nedopustiv i napomenula da je to institucija od koje se očekuje da štiti Ustav i ustavne mehanizme.

"Jedan od tih ustavnih mehanizama zaštite jesu mogućnost srpskog člana Predsedništva da se obrati Narodnoj skupštini Srpske i da kroz dvotrećinsku podršku anulira neku prethodnu odluku", poručila je Cvijanović.

Ona je navela da joj ti postupci liče na politikantstvo, poručivši da neće biti Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH za čije formiranje nije bilo konsenzusa.

"Te komisije neće biti, ako se nastavi ovako", rekla je Cvijanović, prenosi RTRS.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocenio je da se krnji Ustavni sud BiH opasno zaigrao, jer je pokušao da bira neku vrstu političkog trenutka kada će Republici Srpskoj naneti štetu.

Nenad Stevandić Foto: Kurir televizije

"Sudije stranci u Ustavnom sudu BiH treba da napuste ovaj sud, kao što su i strani članovi napustili Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika", rekao je Stevandić.

On je reagovao na poslednje odluke Ustavnog suda BiH, istakavši da ukoliko krnji Ustavni sud BiH, doprinosi podeli zemlje, netrpeljivosti, diskriminacije i različitom tumačenju simbola, sigurno je da se na taj način ide ka daljim podelama.

"Najveća je greška što su pomislili da Republika Srpska na ovo neće imati odgovor. Imamo odgovor, kao što smo ga i do sada uvek imali", kategoričan je Stevandić.