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Premijer Federacije BiH Nermin Nikšićodbacio je danas optužbe Posebnog odeljenja Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), koje ga tereti za zloupotrebu položaja, koruptivne radnje, nezakonita imenovanja i zapošljavanja, navodeći da je za podizanje optužnice saznao iz medija i da nijedna optužba protiv njega nije istinita.

Nakon što je protiv njega i još šest osoba podignuta optužnica u predmetu "Munjić i drugi", poznatom kao afera "Spengavanje", Nikšić je istakao da poštuje rad pravosudnih institucija i da je spreman da sarađuje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice, dodajući da postoje razlozi za sumnju u povezanost političkih i bezbednosnih struktura.

Podsetio je da je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije odlučilo da ne sprovodi istragu, uz obrazloženje da prijavljeno delo ne predstavlja krivično delo, zbog čega, kako je naveo, smatra legitimnim pitanje šta se u međuvremenu promenilo.

"Odgovorno tvrdim da nijedna reč iz inkriminacije koja mi je stavljena na teret nije istinita", poručio je Nikšić, navodeći da su dokazi Tužilaštva, kao i oni koje je dostavio tokom saslušanja u svojstvu osumnjičenog, prema njegovom mišljenju, u potpunosti opovrgli optužbe, navodi Kliks.

On je istakao da je podržavao osnivanje POSKOK-a jer smatra da su Federaciji BiH potrebne snažne i nezavisne pravosudne institucije.

"Ne tražim nikakav poseban tretman, već zakonit i nepristrasan postupak i odlučivanje isključivo na osnovu dokaza", naveo je Nikšić.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je za Radio Slobodna Evropa da odbacuje sve optužbe i ocenio da je reč o političkom progonu.

On je odbacio mogućnost podnošenja ostavke, navodeći da bi takav potez predstavljao priznanje da su optužbe osnovane.

"Do poslednjeg momenta ću se boriti da dokažem da je ovo sve montirano", rekao je Isak POSKOK je podigao optužnicu protiv Nikšića, federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, bivšeg direktora Federalne uprave policije (FUP) Vahidina Munjića i još četiri osobe - Muhameda Ohranovića, Arijane Huseinović Ajanović, Ervina Mušinovića i Mirele Bubalo.

Nermin Nikšić Foto: Avaz.ba

Optuženima se na teret stavljaju krivična dela udruživanja radi činjenja krivičnih dela, zloupotrebe položaja ili ovlašćenja i primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

Tužilaštvo je predložilo da se Nikšiću zabrani obavljanje funkcije premijera Federacije BiH, a Isaku funkcije federalnog ministra unutrašnjih poslova, kao i obavljanje drugih službenih i rukovodećih dužnosti u institucijama izvršne vlasti tog entiteta.

Prema navodima iz optužnice, sporne aktivnosti odvijale su se od aprila 2023. do avgusta 2024. godine na području Kantona Sarajevo i Mostara, a odnosile su se, između ostalog, na davanje i produžavanje ovlašćenja Munjiću za rukovođenje Federalnom upravom policije.

Nikšiću i Isaku se stavlja na teret da su, koristeći svoje službene položaje, učestvovali u predlaganju, donošenju i potpisivanju odluka Vlade Federacije BiH kojima je Munjiću omogućeno da rukovodi FUP-om.

Optužnica obuhvata i sumnje u posredovanje pri imenovanju Munjićevog rođaka na mesto vršioca dužnosti izvršnog direktora za poštanski promet u javnom preduzeću "BH Pošta", kao i navode o nezakonitom zapošljavanju i unapređenju u policiji i neovlašćenom dostavljanju poverljivih podataka o tužilačkim proverama i istragama.

Predloženo je i produženje zabrane obavljanja službenih dužnosti za pojedine ostale optužene, kao i oduzimanje određenih predmeta.

Za glavni pretres Tužilaštvo je predložilo saslušanje više od 60 svedoka i izvođenje više od 500 materijalnih dokaza.

Optužnica je dostavljena Posebnom odeljenju Vrhovnog suda Federacije BiH na potvrđivanje.

Afera "Spengavanje" dospela je u javnost u oktobru 2025. godine, kada su objavljene prepiske iz telefona tadašnjeg vršioca dužnosti direktora FUP-a Vahidina Munjića.

U porukama se, između ostalog, razgovaralo o zapošljavanjima, imenovanjima u javnim institucijama, osobama koje su bile predmet policijskih i tužilačkih postupaka i informacijama o policijskim akcijama.