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Vrhovni sud Federacije BiH preinačio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Tuzli i povećao kaznu Vejsilu Haliloviću sa tri na sedam godina zatvora zbog saobraćajne nesreće u Živinicama u kojoj je smrtno stradala 19-godišnja Ajla Nuhanović iz Kalesije.

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli u krivičnom predmetu protiv Vejsila Halilovića, koji je odgovarao za teško krivično delo protiv sigurnosti javnog prometa, preinačena je u drugostepenom postupku odlukom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Uvažavajući žalbu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Vrhovni sud FBiH izrekao je Haliloviću kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, dok mu je istovremeno produžena i sigurnosna mera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije, sa prvobitne tri na pet godina.

Prema navodima iz presude, Halilović je 5. augusta 2025. godine, oko 3:45 sati, na magistralnom putu Tuzla – Sarajevo, u blizini Robne kuće Omega u Živinicama, upravljao automobilom Volkswagen Passat pod uticajem alkohola i opojne droge amfetamin.

Iako je bio svjestan da zbog takvog stanja nije sposoban za sigurnu vožnju i da svojim postupanjem može ugroziti druge učesnike u saobraćaju, kretao se brzinom dvostruko većom od dozvoljene.

Tom prilikom automobilom je udario pešaka, koja je usled zadobijenih povreda preminula na mestu nesreće.

Kantonalni sud u Tuzli je u prvostepenom postupku Halilovića proglasio krivim i osudio na tri godine zatvora, uz zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od tri godine.

Međutim, nakon žalbe Kantonalnog tužilaštva TK, Vrhovni sud FBiH preinačio je ovu odluku i izrekao znatno strožiju kaznu, čime je zatvorska sankcija povećana za četiri godine.