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Službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine proveli su akciju na području Bihaća, tokom koje su od osumnjičenog J. K. oduzete ukupno 23 pokretne stvari, među kojima su motorna vozila, radne mašine i različiti priključci.

Akcija je sprovedena po naredbi Opštinskog suda u Bihaću od 19. novembra 2026. godine, a u njenoj realizaciji učestvovali su službenici Centra sudske policije u Unsko-sanskom kantonu.

Nalog suda

Kako je saopšteno iz Sudske policije FBiH, nadležni sud naložio je da se bez odlaganja oduzmu 23 pokretne stvari koje su pronađene na području grada Bihaća.

Reč je o motornim vozilima, radnim mašinama i priključcima, čije oduzimanje je izvršeno na osnovu sudske naredbe, broj 17 O K 150621 26 Kpp 3.

Postupanje je provedeno u skladu s članom 26. stav 5. Zakona o Sudskoj policiji Federacije BiH, u vezi s članom 17. stav 7. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim delom FBiH.