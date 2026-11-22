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Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske je Igor Dodik, saopštio je upravo Savo Minić, predsednik Republike Srpske.

Minić je, kako je i najavljeno danas pokrenuo konsultacije sa predstavnicima vladajućih političkih partija.

Prethodno, u petak, Minić je razgovarao i sa predstavnicima opozicionih političkih partija koji su nakon sastanaka rekli da neće biti deo nove vlasti.

Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a i sin stranačkog predsednika i Zoran Stevanović, entitetski ministar saobraćaja i veza, imenovani su prethodno kao potencijalni kandidati za budućeg premijera Republike Srpske.

Kako je ranije preneo sajt Klix.ba, Igora Dodika podržava veći broj pobedničkih opštinskih odbora SNSD-a koje predvode mlađi kadrovi ove stranke, među kojima su i aktuelni državni parlamentarci i ministri Republike Srpske.

S druge strane, bivši gradonačelnik Zvornika, Zoran Stevanović ima podršku brojnih biznismena bliskih vrhu stranke sa istočnog dela BiH.

Podsetimo, Igor Dodik je sin Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), i sve značajnija figura u političkom i poslovnom životu Republike Srpske.

Rođen je 1989. godine u Banjaluci i do sada je obavljao funkciju organizacionog sekretara SNSD-a, od februara 2024. godine.

Takođe je generalni menadžer košarkaškog kluba Igokea, a obavljao je i funkciju direktora ABA lige.