Igor Dodik je mandatar sa sastav nove Vlade Republike Srpske
Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske je Igor Dodik, saopštio je upravo Savo Minić, predsednik Republike Srpske.
Minić je, kako je i najavljeno danas pokrenuo konsultacije sa predstavnicima vladajućih političkih partija.
Prethodno, u petak, Minić je razgovarao i sa predstavnicima opozicionih političkih partija koji su nakon sastanaka rekli da neće biti deo nove vlasti.
Igor Dodik, organizacioni sekretar SNSD-a i sin stranačkog predsednika i Zoran Stevanović, entitetski ministar saobraćaja i veza, imenovani su prethodno kao potencijalni kandidati za budućeg premijera Republike Srpske.
Kako je ranije preneo sajt Klix.ba, Igora Dodika podržava veći broj pobedničkih opštinskih odbora SNSD-a koje predvode mlađi kadrovi ove stranke, među kojima su i aktuelni državni parlamentarci i ministri Republike Srpske.
S druge strane, bivši gradonačelnik Zvornika, Zoran Stevanović ima podršku brojnih biznismena bliskih vrhu stranke sa istočnog dela BiH.
Podsetimo, Igor Dodik je sin Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), i sve značajnija figura u političkom i poslovnom životu Republike Srpske.
Rođen je 1989. godine u Banjaluci i do sada je obavljao funkciju organizacionog sekretara SNSD-a, od februara 2024. godine.
Takođe je generalni menadžer košarkaškog kluba Igokea, a obavljao je i funkciju direktora ABA lige.
Oženjen je Ivanom Pešukić, sa kojom ima troje dece.
(Kurir.rs/Nezavisne/Klix)