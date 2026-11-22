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Igor Dodik, novoimenovani mandatar za sastav Vlade Republike Srpske, poručio je danas, 22. novembra, u Banjalucida je ovo za njega velika čast i odgovornost i da je svestan da poverenje koje je dobio mora opravdati svakog dana.

- Zahvaljujem predsedniku Republike Srpske na ukazanom poverenju koje ću morati da dokazujem svakog dana odlukama i rezultatima za dobrobit građana - rekao je Dodik i dodao da je zahvalan i SNSD koji ga je predložio za ovu funkciju.

Naglasio je da je otvoren za predloge, ideje i dijalog, i dodao da će raditi maksimalno transparentno.

Rekao je da će tražiti od svih odgovornost za upravljanje, a da će svako morati da snosi odgovornost za eventualne propuste.