PRVO OBRAĆANJE MANDATARA IGORA DODIKA: Otkriva šta će biti prioriteti nove Vlade Republike Srpske
Igor Dodik, novoimenovani mandatar za sastav Vlade Republike Srpske, poručio je danas, 22. novembra, u Banjalucida je ovo za njega velika čast i odgovornost i da je svestan da poverenje koje je dobio mora opravdati svakog dana.
- Zahvaljujem predsedniku Republike Srpske na ukazanom poverenju koje ću morati da dokazujem svakog dana odlukama i rezultatima za dobrobit građana - rekao je Dodik i dodao da je zahvalan i SNSD koji ga je predložio za ovu funkciju.
Naglasio je da je otvoren za predloge, ideje i dijalog, i dodao da će raditi maksimalno transparentno.
Rekao je da će tražiti od svih odgovornost za upravljanje, a da će svako morati da snosi odgovornost za eventualne propuste.
Dodao je da će očuvanje RS i saradnja s Srbijom imati posebno mesto u radu buduće vlade, a izrazio je želju da se sa Srbijom rade zajednički projekti. Kada je reč o EU, rekao je da je za saradnju samo u meri u kojoj bude bilo poštovanja RS.
(Kurir.rs/Nezavisne)