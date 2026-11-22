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Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodikizjavio je danas da je njegov sin Igor Dodik, koji je izabran za madatara za sastav nove vlade RS, njegov ponos i njegova pobeda, kao i da nikada nije bio ponosniji nego danas.

- Od srca mu čestitam izbor za mandatara za sastav nove vlade Republike Srpske, on je dete SNSD-a - naglasio je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je istakao da vreme pred nama traži odgovornost, ozbiljan rad, zajedništvo i spremnost da svako od nas da svoj doprinos stabilnosti i napretku Republike Srpske.

- Siguran sam u njegovo znanje, sposobnosti i iskustvo koje je potvrdio dosadašnjim radom, ali i u novu energiju koju kao predstavnik mlađe generacije donosi na ovu važnu poziciju - objavio je Dodik na platformi X.

Igor Dodik Foto: RTRS Printscreen

On je rekao da je siguran da će sve što Igor Dodik učini biti na dobrobit svih građana Republike Srpske i da je tako naučen.

- Pred njim su veliki izazovi i važne odluke. Želim mu mnogo snage, istrajnosti, uspeha i sreće na ovom putu. Neka ovo bude početak novog poglavlja, novih prilika i velikih uspeha za našu Republiku Srpsku. Nikada nisam bio sigurniji i ponosniji nego danas - poručio je lider SNSD.

Srpski član i predsedavajuća Predsedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Igor Dodik kao budući premijer uneti novu energiju, ideje i dinamiku u njen rad.

Željka Cvijanović je istakla da će Republika Srpska, kao i do sada, prva u BiH okončati proces formiranja vlasti, a da je imenovanjem Igora Dodika za mandatara za sastav nove vlade danas napravljen važan korak u tom pravcu.

- Uverena sam da će vlada biti imenovana u najkraćem roku, a da će Igor, kao budući premijer i najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske, unijeti novu energiju, ideje i dinamiku u njen rad - navela je Cvijanović na platformi X.

Milorad Dodik Foto: Nemanja Nikolić

Predsednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić rekao je da se uvek zalagao da mladi, školovani i uspešni ljudi dobiju šansu i da je veoma zadovoljan izborom Igora Dodika za mandatara za sastav nove Vlade Srpske.

Stevandić se nada da će saradnja Narodne skupštine i novog premijera Srpske biti posvećena građanima, ali i velikoj zaštiti Republike Srpske.

- Budući da u startu imamo i dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini Srpske i da izborni rezultat omogućava mnogo bržu i operativniju Vladu, nadam se da će se saradnja odvijati upravo tako i sa maksimalnom posvećenosti građanima i kroz veliku zaštitu Republike Srpske - rekao je Stevandić, koji je i predsednik Ujedinjene Srpske.

Nenad Stevandić Foto: Kurir Televizija

Direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić čestitala je Igoru Dodiku na poverenom mandatu za sastav nove Vlade Republike Srpske, izrazivši uverenje da će njegova energija, odlučnost i ambicija dati snažan podsticaj radu institucija i još veći zamah ekonomskom razvoju Srpske.

- Ima moje puno poverenje da će okupiti kvalitetan tim i ukazano poverenje opravdati konkretnim rezultatima - istakla je Trišić Babićna mreži X.

Željka Cvijanović Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsednik Republike Srpske Savo Minić saopštio je ranije danas da je Igor Dodik mandatar za sastav nove vlade RS.

On je dodao da je Igor Dodik najmlađi mandatar u istoriji Republike Srpske i da očekuje da do polovine decembra formira novu vladu.

Igor Dodik je bio organizacioni sekretar SNSD.