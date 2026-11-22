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Tuča konobarice i gosta u kafiću u Bjelovaru

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U sarajevskom naselju Otoka danas je došlo do tuče u kojoj je učestvovalo više osoba, potvrđeno je iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Incident se dogodio na Bulevaru Meše Selimovića, jednoj od glavnih saobraćajnica u Sarajevu, a policiji je prijavljen u 16.45 časova.

Policija izašla na teren

Iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo potvrdili su za "Avaz" da je prijavljen fizički sukob više osoba i da su policijski službenici upućeni na mesto događaja.

"Došlo je do fizičkog napada više lica. Policija je na terenu. Više informacija naknadno", saopšteno je iz policije.

Za sada nije poznato koliko je tačno osoba učestvovalo u tuči, niti da li je neko tom prilikom povređen.

Policija u prvom saopštenju nije iznela detalje o okolnostima koje su dovele do sukoba, kao ni informacije o eventualnim privođenjima učesnika.