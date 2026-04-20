U nekoliko škola na području Hercegovačko-neretvanske županije primljene su prijave o postavljanju eksplozivnih naprava.

Prema pisanju Večernji.ba, prijave su stigle do škola uMostaru, Konjicu, Čapljini, Jablanici...

Intervenisale su protiveksplozivne ekipe i policijske snage, a angažovani su i službeni psi.

Sva područja su obezbeđena, a nastava je obustavljena.

Večernji.ba saznaje da su prijave o bombama poslate na zvanične školske imejlove.

(Kurir.rs/Večernji.ba)

