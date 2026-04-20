Sva su područja osigurana, a nastava prekinuta
Bosna i Hercegovina
DOJAVE O BOMBAMA U VIŠE ŠKOLA U BiH! Prekinuta nastava, policija na terenu
U nekoliko škola na području Hercegovačko-neretvanske županije primljene su prijave o postavljanju eksplozivnih naprava.
Intervenisale su protiveksplozivne ekipe i policijske snage, a angažovani su i službeni psi.
Sva područja su obezbeđena, a nastava je obustavljena.
Večernji.ba saznaje da su prijave o bombama poslate na zvanične školske imejlove.
(Kurir.rs/Večernji.ba)
