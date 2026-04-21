JAK GRAD OBELIO BIHAĆ! Padavine veličine LOPTICE ZA GOLF tukle deset minuta, velika šteta na usevima, objektima i automobilima (VIDEO)
Јako nevreme praćeno gradom pogodilo je juče Unsko-sanski kanton, a u Bihaću je grad obelio ulice.
Grad veličine loptice za golf padao je nepunih deset minuta, nanevši štetu na usevima, objektima i automobilima, koja ćenaknadno biti utvrđivana.
Nevreme u Bihaću Foto: Facebook
Jedan od vlasnika rent a car kuće, koja se nalazi tri kilometra od centra grada, kazao je za Klix.ba da mu je grad uništio više od 30 automobila.
Tokom nevremena, pojedini delovi Bihaća ostali su bez električne energije, preneli su federalni mediji.
(Kurir.rs/RTRS)
