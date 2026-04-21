Јako nevreme praćeno gradom pogodilo je juče Unsko-sanski kanton, a u Bihaću je grad obelio ulice.

Grad veličine loptice za golf padao je nepunih deset minuta, nanevši štetu na usevima, objektima i automobilima, koja ćenaknadno biti utvrđivana.

Jedan od vlasnika rent a car kuće, koja se nalazi tri kilometra od centra grada, kazao je za Klix.ba da mu je grad uništio više od 30 automobila.