Slušaj vest

Јako nevreme praćeno gradom pogodilo je juče Unsko-sanski kanton, a u Bihaću je grad obelio ulice.

Grad veličine loptice za golf padao je nepunih deset minuta, nanevši štetu na usevima, objektima i automobilima, koja ćenaknadno biti utvrđivana.

Nevreme u Bihaću Foto: Facebook

Jedan od vlasnika rent a car kuće, koja se nalazi tri kilometra od centra grada, kazao je za Klix.ba da mu je grad uništio više od 30 automobila.

Tokom nevremena, pojedini delovi Bihaća ostali su bez električne energije, preneli su federalni mediji.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i Hercegovina10 GODINA ZATVORA ZA DRŽAVLJANINA GRUZIJE: Izvršio milionsku pljačku u Banjaluci, evo šta čeka oštećenu ženu kojoj su oteli torbe pune novca!
policija.jpg
Bosna i Hercegovina"DA ZAPALIMO SMEĆE IZNAD DUBROVNIKA, DA GORI CELO LETO" Hrvati na granici sa BiH grade deponiju radioaktivnog otpada, stigla je reakcija ministra Hurtića
Screenshot 2026-04-20 150503.png
Bosna i HercegovinaDOJAVE O BOMBAMA U VIŠE ŠKOLA U BiH! Prekinuta nastava, policija na terenu
bosanska-policija1.jpg
Bosna i HercegovinaŠTA ZNAČI UMRETI "PRIRODNOM SMRĆU"? Ovo je termin koji nema veze sa starošću, poznata voditeljka preminula u 48. godini
Alma Huskić