- U mojoj porodici se ovog trenutka dešava teška situacija, moja majka je hospitalizovana na Univerzitetskom kliničkom centru. U komi je. Ako ne preživi neću ni ići u SAD - rekao je Milorad Dodik.

Dodik je istakao da se radovao odlasku u SAD, gde bi na univerzitetu u Čikagu trebalo da dobije priznanje, te da je neverovatno da su predstavnici Bošnjaka tražili da im se zbog toga dozvoli protest ispred te ustanove.

- Osuđen sam zato što ne poštujem Kristijana Šmita, potomka fašista koji ovde nameće svoju volju, a muslimani to podržavaju. Onda nam kažu" hoćemo da živimo s vama". Hoće, ali pod njihovim uslovima, ali ja nisam za to da živimo pod njihovim uslovima - istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da sve što radi radi da bi Republika Srpska sama odlučivala o sebi.

(Kurir.rs/RTRS)

