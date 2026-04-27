"Zaigrana ekipa" se izgubila kod Širokog Brijega, pripadnici GSS brzo reagovali dronom locirali stado (FOTO)
Članovi Gorske službe spasavanja Široki Brijeg bili su ponovo aktivni pre par dana, ali za razliku od ranijih intervencija, kako kažu, ovaj angažman je bio dosta opušteniji.
Predveče su reagovali na poziv vlasnika stada koza u okolini Širokog Brijega i pomogli u lociranju "zaigrane ekipe".
Pilot drona je u zanimljivim uslovima, gusta vegetacija i dosta promenljivih izvora toplote, odradio dobar trening.
U preletima su locirana dva stada ovaca i nešto krava, a na kraju su i same koze pronađene i uredno ispraćene, saopštili su iz GSS-a Široki Brijeg.
