Identifikovan je mladić koji je pronađen mrtav u automobilu u kanjonu Vrbasa i utvrđeno je da se radi o B.S. (25), saopštila je PU Mrkonjić Grad.

"Identifikacijom beživotnog tela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola S.B. iz Mrkonjić Grada čiji je nestanak prijavljen 26. aprila 2026. godine oko 13,00 časova", navodi se u saopštenju.

Vozilo sletelo na vidikovcu

Policija je telo pronašla prilikom pretrage terena u mestu Dabrac, na magistralnom putu Banjaluka – Mrkonjić Grad.

Prema nezvaničnim informacijama vozilo je u kanjon sletelo na lokalitetu poznatog vidikovca, gde je policija prvo uočila tragove ulja od vozila, da bi sinoć locirali i automobil.

Naložena obdukcija

- Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj na licu mesta izvršili su policijski službenici PU Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja "Doktor Jovan Rašković" Mrkonjić Grad. Tužilac je naložio obdukciju tela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci - navode u policiji, piše ATV.