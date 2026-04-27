Identifikovan je mladić koji je pronađen mrtav u automobilu u kanjonu Vrbasa i utvrđeno je da se radi o B.S. (25), saopštila je PU Mrkonjić Grad.

"Identifikacijom beživotnog tela utvrđeno je da se radi o licu muškog pola S.B. iz Mrkonjić Grada čiji je nestanak prijavljen 26. aprila 2026. godine oko 13,00 časova", navodi se u saopštenju.

Vozilo sletelo na vidikovcu

Policija je telo pronašla prilikom pretrage terena u mestu Dabrac, na magistralnom putu Banjaluka Mrkonjić Grad.

Prema nezvaničnim informacijama vozilo je u kanjon sletelo na lokalitetu poznatog vidikovca, gde je policija prvo uočila tragove ulja od vozila, da bi sinoć locirali i automobil.

Naložena obdukcija

- Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uviđaj na licu mesta izvršili su policijski službenici PU Mrkonjić Grad u prisustvu doktora mrtvozornika Doma zdravlja "Doktor Jovan Rašković" Mrkonjić Grad. Tužilac je naložio obdukciju tela, koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske u Banjaluci - navode u policiji, piše ATV.

Ne propustiteBosna i HercegovinaPRONAĐENO TELO MLADIĆA KOJI JE NESTAO TOKOM VIKENDA: Policija primetila nešto jezivo pored puta, u kanjonu zatekli stravičnu scenu
Hrvatska"TO VAM SKUVA MIŠIĆE, UNIŠTI KRVNE SUDOVE, KOŽU..." Dečak se popeo na trafo stanicu i dotakao žicu, sada mu se BORE ZA ŽIVOT! Lekar objasnio sve
HrvatskaDOJAVE O BOMBAMA U ŠKOLAMA U ZAGREBU! U toku evakuacija učenika, pretnje i u Splitu
Crna GoraMUŠKARCA BRUTALNO MUČILI! Tukli ga i gušili, sipali mu lepak u usta i nos: Horor u Mojkovcu
