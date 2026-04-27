Njegov upad završen je sukobom sa obezbeđenjem.

Prema hercegovačkim medijima, Bandić je ranije prisustvovao takvim sednicama kao gost, što je dozvoljeno i građanima.

Međutim, prilikom današnjeg pokušaja ulaska, obezbeđenje je pokušalo da ga spreči, dok se on opirao i insistirao da uđe u salu. U gužvi, koja se vidi na snimku, izgubio je deo majice.

"Neka dođe i policija"

Predsednik Opštinskog veća Grude, Martin Kondža, zatražio je da se sednica otvori i počne sa radom, dok su neki odbornici napustili salu, pa je sednica nastavljena bez njih.

Kondža je više puta pozivao prisutne da ostanu mirni tokom rasprave.

- Molim vas, nemojte praviti cirkus, time nećete ništa postići. Ako je potrebno, neka dođe policija, nemam ništa protiv. Ne vidim drugi način, poštovane kolege i građani, nego da se započne sednica - rekao je Kondža.