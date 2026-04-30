Na magistralnom putu Doboj-Maglaj, u mestu Šije desila se nesreća u kojoj su se sudarila dva kamiona , a povređene su dve osobe.

- Saobraćajna nesreća se desila jutros u 4:55 na putu M-17 u mjestu Šije. Učestvovala su dva teretna motorna vozila. Oba vozača su prebačena u medicinsku ustanvu u Tešnju radi utvrđivanja stepena povreda i pružanje medicinske pomoći - potvrđeno je iz MUP-a.