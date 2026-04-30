Eksplozija je odjeknula u večernjim časovima, a na kući su nanesena oštećenja.

- Policijski službenici PU Doboj preduzimaju sve zakonom predviđene mere i radnje u cilju identifikovanja i lišavanja slobode nepoznatog lica ili više njih koji su sinoć upotrebom vatrenog oružja i aktiviranjem eksplozivne naprave oštetili porodičnu kuću na području opštine Petrovo, prilikom čega je lice koje se nalazilo u istoj zadobilo lakše telesne povrede od krhotina stakla - saopštila je PU Doboj.

Dodaju da je o svemu obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, koji je izašao na lice mesta i rukovodi uviđajem koji je u toku.

D.S. je policiji poznat kao bezbednosno interesantno lice, a u poslednje vreme je dolazio u sukobe sa aktivistima koji se protive geološkim istraživanjima na Ozrenu i na području opštine Petrovo, koje sprovodi firma iz Bijeljine.

Kako se nezvanično saznaje on je ranije podržavao aktiviste, a u međuvremenu je ”promenio stranu”.

Dobro upućeni izvori tvrde da D.S. sada sarađuje sa istraživačima za koje obavlja poslove vozača ili svojevrsnog vodiča po Ozrenu.

(Kurir.rs/ATV)

