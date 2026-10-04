Crna Gora
UHAPŠEN VOZAČ U DANILOVGRADU: Vozio sa 1,23 promila alkohola, kažnjen sa 1.700 evra
- Danilovgradska policija uhapsila je V.B. (40) zbog vožnje pod dejstvom alkohola od 1,23 promila.
- Sud za prekršaje izrekao mu je novčanu kaznu od 1,7 hiljada evra.
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Danilovgradska policija uhapsila je sugrađanina V.B. (40), koji je vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,23 promila.
Kako je saopšteno iz Uprave policije na mreži X, V.B. je alkotestiran, nakon čega je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.
Sud za prekršaje izrekao mu je novčanu kaznu od 1,7 hiljada evra.
Kurir.rs/RTCG
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