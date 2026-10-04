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Danilovgradska policija uhapsila je sugrađanina V.B. (40), koji je vozio pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,23 promila.

Kako je saopšteno iz Uprave policije na mreži X, V.B. je alkotestiran, nakon čega je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu.

Sud za prekršaje izrekao mu je novčanu kaznu od 1,7 hiljada evra.

Kurir.rs/RTCG

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