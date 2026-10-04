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Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata V.Z., koji se sumnjiči za krađu električnog trotineta iz jednog tržnog centra.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, incident se dogodio 26. septembra oko 19.20 časova.

„Osumnjičeni je iz protivpožarne prostorije tržnog centra oduzeo električni trotinet u vlasništvu oštećenog B.B.“, naveli su iz ODT-a.

V.Z. se tereti za krivično delo krađa.

Kurir.rs/RTCG

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