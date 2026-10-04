Crna Gora
UKRAO ELEKTRIČNI TROTINET IZ TRŽNOG CENTRA U PODGORICI: Osumnjičenom određeno zadržavanje do 72 sata
- Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata V.Z. zbog sumnje da je ukrao električni trotinet iz tržnog centra.
- Incident se dogodio 26. septembra oko 19.20 časova, a trotinet je, prema navodima tužilaštva, odnet iz protivpožarne prostorije centra.
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Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata V.Z., koji se sumnjiči za krađu električnog trotineta iz jednog tržnog centra.
Kako je saopšteno iz tužilaštva, incident se dogodio 26. septembra oko 19.20 časova.
„Osumnjičeni je iz protivpožarne prostorije tržnog centra oduzeo električni trotinet u vlasništvu oštećenog B.B.“, naveli su iz ODT-a.
V.Z. se tereti za krivično delo krađa.
Kurir.rs/RTCG
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