Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, lišili su slobode J.V, zbog sumnje da je, na štetu svoje majke, izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je J.V. krivično delo izvršio u dvorištu porodične kuće, kada je majci, upotrebom noža, zadao jedan ubod u predelu vrata.

- Nakon što je izvršio krivično delo, J.V. je pristupio u policijske prostorije i sam se prijavio policiji. Policijski službenici su odmah preduzeli sve potrebne mere i radnje. Oštećeno žensko lice, majka J.V., je zbrinuta i prevezena u zdravstvenu ustanovu, gde je hospitalizovana, saopšteno je iz UP.

Nadležni državni tužilac se, nakon sagledavanja činjenica, izjasnio da se u radnjama J.V. stiču bitni elementi krivičnog dela ubistvo u pokušaju i naložio da se J.V. liši slobode.

Osumnjičeni J.V. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.