u sećanje na slavne pretke i heroje

u sećanje na slavne pretke i heroje

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Povodom 110 godina od Mojkovačke bitke, Savez Srba poreklom iz Crne Gore pokrenuo je projekat kojim bi obeležavanje jednog od najslavnijih događaja srpske i crnogorske vojne istorije trebalo da bude drugačiji od dosadašnjih.

Umesto da sećanje na mojkovačke junake bude vezano samo za Mojkovaci tradicionalno obeležavanje godišnjice, ideja Saveza je da predstava posvećena 93 dana borbe Crnogorsko-sandžačke vojske bude izvedena upravo u mestima kroz koja su njeni vojnici prolazili, borili se i povlačili. Tako će, 110 godina kasnije, predstava simbolično proći putem kojim su išli junaci - od Drine do Mojkovca.

Danas, 110 godina kasnije, predstava stiže u Prijepolje, jedno od mesta duboko utkanih u istorijski put Crnogorsko-sandžačke vojske od Drine do Mojkovca.

Mojkovačka bitka Foto: screenshot Zastava Film

Putujući spomenik od Drine do Mojkovca

Upravo u tome leži posebna simbolika ovog projekta. Ideja nije samo ispričati priču o Mojkovačkoj bici, već je vratiti na mesta na kojima se ta istorija stvarala.

Crnogorsko-sandžačka vojska povlačila se od prostora Glasinca, preko Pala, Sokoca, Vlasenice i Rogatice prema Drini, a potom je držala široki front kako bi štitila odstupnicu srpskoj vojsci koja se povlačila prema Albaniji.

Crnogorci drže odstupnicu srpskoj vojsci Foto: screenshot Zastava Film

Od Javora, Nove Varoši, Priboja i Prijepolja, preko Rudog, Čajniča i Foče, do Šćepan Polja, a zatim preko Pljevalja, Bijelog Polja, Berana i Andrijevice prema Mojkovcu, ostajali su tragovi jedne od najvećih ratnih žrtava tog vremena.

Zato je zamisao Saveza da se predstava ne odigra samo na jednoj pozornici.

Javor, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Rudo, Čajniče, Foča, Šćepan Polje, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i, na kraju, Mojkovac - nisu samo geografske tačke. One zajedno čine put jedne vojske, jedne žrtve i jednog zaveta.

Predstava tako postaje svojevrstan putujući spomenik mojkovačkim junacima.

Plakat povodom događaja u čast herojima Mojkovačke bitke Foto: AI generated

Tri generacije u istom rovu

Razmere žrtve najbolje se mogu razumeti kroz sudbinu ljudi koji su se našli na frontu. Mobilisano je muško stanovništvo od 16 do 60 godina, pa su se u istom rovu nalazile čak tri generacije jedne porodice - deda, sin i unuk.

Devedeset tri dana povlačenja nisu bila običan marš prema Mojkovcu, već borba protiv neprijatelja, zime, gladi i iscrpljenosti. Vojska se pod borbom povlačila prema Mojkovcu, gde će početkom januara 1916. godine biti ispisane neke od najslavnijih stranica njene istorije.

Ali upravo ovom predstavom Savez želi da podseti da Mojkovačka bitka nije priča koja počinje na Mojkovcu. Iza nje stoje meseci borbe, povlačenja i žrtva hiljada ljudi.

Mojkovačka bitka Foto: screenshot Zastava Film

Foča i Rudo već videli predstavu

Projekat je već počeo. Predstave su održane u Foči i Rudom, a prema rečima organizatora, publika je, osim oduševljenja, bila duboko potresena pričama oficira i vojnika sa fronta.

1/12 Vidi galeriju Mojkovačka bitka, januar 1916. godine Foto: screenshot Zastava Film

Lik serdara Janka Vukotića tumači Aleksandar Dunić, generala Boža Jankovića igra Miško Rakočević, dok Stevan Šerbedžija tumači običnog vojnika koji je preživeo čitavu golgotu.

O značaju Crnogorsko-sandžačke vojske i okolnostima u kojima se našla tokom 93 dana od Drine do Mojkovca govori Željko Čurović.

Na taj način publika ne sluša samo istorijske podatke, već pred sobom dobija ljude koji su tu istoriju stvarali - komandanta, oficira i običnog vojnika.

Bitka na Mojkovcu, januar 1916. godine Foto: screenshot Zastava Film

U nedelju Prijepolje postaje deo puta sećanja

Sledeća stanica je Prijepolje. I upravo tu ova ideja dobija svoj puni smisao. Jer namera Saveza nije da ljudi budu samo posmatrači predstave. Dolaskom građana Prijepolja i okolnih mesta, današnje generacije postaju deo velikog zajedničkog čina sećanja.

Svako od mesta na ovom putu dalo je veliki broj ratnika za ovaj podvig. Zato predstava nije namenjena samo ljubiteljima istorije, već i potomcima, porodicama i svim ljudima iz krajeva kroz koje je prolazila Crnogorsko-sandžačka vojska.

Njihovo prisustvo predstavlja dodatnu počast onima koji su pre 110 godina ostavljali svoje živote braneći odstupnicu srpskoj vojsci. Što više ljudi bude u salama duž tog istorijskog puta, snažnija će biti poruka da žrtva nije zaboravljena.

I da posle 110 godina Prijepolje, Foča, Rudo, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica i Mojkovac ponovo mogu biti povezani - ovog puta sećanjem.

Crnogorci tuku mitraljezom po neprijatelju Foto: screenshot Zastava Film

"Pamćenje je zalog za našu budućnost"

U Savezu Srba poreklom iz Crne Gore ističu da je upravo očuvanje tradicije, kulture i sećanja na pretke jedan od osnovnih razloga zbog kojih je Savez osnovan.

Prošle godine organizovali su predstavu povodom 850 godina od rođenja Svetog Save, dok su ove godine odlučili da pažnju posvete Mojkovačkoj bici i ogromnoj žrtvi vojnika koji su štitili odstupanje srpske vojske.

Crnogorska vojska Foto: screenshot Zastava Film

Mojkovačka bitka obeležava se svake godine. Čuju se besede i gusle, nastupa folklor i odaje se počast junacima. Savez je, međutim, želeo nešto drugačije - da publici približi ono što se događalo pre samog Mojkovca i pokaže da se velika epopeja ne može svesti samo na dva januarska dana 1916. godine. Ona je imala svoj put. Put dug 93 dana. Put od Drine do Mojkovca.

I sada, 110 godina kasnije, predstava Saveza Srba poreklom iz Crne Gore tim putem ponovo prolazi - ne sa vojskom i puškama, već sa glumcima, potomcima i narodom koji nije zaboravio.

Mapa Mojkovačke bitke Foto: screenshot Zastava Film

Kako poručuju iz Saveza: